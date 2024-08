El truc d'afegir sal gruixuda al xampú

Trobar contingut de bellesa, neteja o activitats d'oci és molt fàcil a les xarxes socials. Cada vegada hi ha més persones que recorren a Tiktok per trobar un truc per estar més guapes, netejar millor una part de la casa, etc. La veritat és que aquesta plataforma ofereix un munt d'opcions i solucions. En aquest cas, et portem el truc de la sal. Amb aquest truc aconseguiràs uns cabells radiants. Només necessitaràs barrejar sal marina amb el xampú habitual; t'ho expliquem!

El truc consisteix a afegir sal gruixuda al xampú per exfoliar el cuir cabellut, eliminar cèl·lules mortes i excés de greix, i millorar la textura i força dels cabells. La sal marina actua com un exfoliant natural que deixa els cabells més nets i revitalitzats.

Com aplicar-ho

Barreja dues o tres cullerades de sal gruixuda amb el teu xampú. Agita bé el flascó i aplica la barreja als teus cabells com de costum, fent massatges suaument el cuir cabellut. Deixa actuar uns minuts i esbandeix amb aigua tèbia.

Tipus de sal i xampú

Fes servir sal gruixuda en lloc de sal de taula, ja que la primera és més efectiva per exfoliar sense obstruir els fol·licles. No necessites un xampú especial; utilitza el que millor s'adapti al teu tipus de cabells.

Afegeix sal gruixuda al teu xampú / freepik

Freqüència d'ús

Consulta amb el teu perruquer abans de provar aquest truc, especialment si tens els cabells molt secs o tenyits. El recomanable és fer-lo servir una vegada per setmana per evitar que els cabells es ressequin en excés.

Beneficis del truc

Exfoliant natural: Elimina cèl·lules mortes i residus de productes capil·lars, prevenint caspa i descamació. Accelera el creixement capil·lar: Millora la circulació sanguínia al cuir cabellut, enfortint les arrels i reduint la caiguda dels cabells. Regulador del greix: Ajuda a controlar la producció de greix, mantenint els cabells nets i lleugers. Volum i textura: La sal aporta volum i textura, fent que els cabells llueixin més densos i amb més vida.

Precaucions

Evita el contacte amb els ulls en aplicar la barreja i suspèn el seu ús si sents irritació al cuir cabellut. Tot i que la sal no sol ser agressiva, cada persona té una sensibilitat diferent.