Per què els mosquits et piquen sempre a tu? La ciència ja té la resposta i la solució

Per què els mosquits piquen més unes persones que d’altres? Si no vius sol, segur que aquesta pregunta sempre te l'has fet i, fins i tot, n'has parlat amb la família o companys de pis. Hi hi ha múltiples teories, moltes populars, que intenten posar-hi una resposta. Però cap ha estat concloent ni científica, fins ara. I és que la clau sembla que rau en l’olor que desprèn cada persona, un factor que és determinant perquè hagi qui sigui especialment atractiu davant dels mosquits i acabi les nits ben picat, mentre que d’altres en surtin indemnes. Tot depen, s'ha descobert ara, dels nivells d’àcid carboxílic que tenim a la pell.

Així ho revela un estudi fet per la Universitat de Rockefeller, a Nova York, i publicat a ‘Cell’, en el qual es constata que les persones amb alts nivells d’aquesta substància resulten fins a cent vegades més atractives per a la femella dels mosquits.

Remeis per evitar que et piquin a tu els mosquits

L’àcid carboxílic es genera a la pell a través del greix, una substància que serveix d’aliment per a milions de microorganismes beneficiosos que produeixen més àcid carboxílic. Aquest àcid pot generar una olor molt intensa i característica que sembla atraure els mosquits femelles.

La investigació de la Universitat de Rockefeller pot contribuir a trobar nous productes per alterar l’olor que desprèn una persona que genera molt àcid carboxílic, evitant o dificultant les picades dels mosquits. Aixó és important en països on els mosquits són la principal font de propagació de malalties com el dengue, la febre groga i el Zika, que afecten uns 700 milions de persones a l’any.

Mosquit tigre / Shutterstock

Trucs que podem fer servir per evitar-nos la picor: