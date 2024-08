Saps que hi ha una edat en què som menys feliços que mai?

En algun moment de la teva vida t'has notat menys feliç que mai? Un període difícil, dur, com si la infelicitat s'hagués apoderat de tu. Evidentment, no sempre podem estar alegres i somrients, però els experts han descobert que hi ha un cert moment de la nostra vida especialment dur.

David Blanchflower i Andrew Oswald, economistes i professors de la Universitat de Darmouth i de Warwick respectivament, han investigat l'anomenada corba de la felicitat i la relació que guardaria amb l'edat. I un dels seus descobriments és que, quan som adults (també coneguts com a 'madurs'), les persones mostrem més pors i inquietuds. Això sol passar quan arribem a la quarta i la cinquena dècada de vida (40 i 50 anys).

Aquesta és l'edat exacta em la que som més infeliços

La recerca de Blanchflower i Oswals no és nova. Es tracta d'un informe amb una llarga història, perquè va ser publicat l'any 2008 a la revista Social Science & Medicine, i es va basar en factors com ara la infelicitat, l'ansietat, la solitud, la tristesa, l'estrès o dormir malament. També la pèrdua de confiança i sentir-se fracassat.

Com a conclusió, som més infeliços a l'edat de 47,2 anys als països desenvolupats, i als 42,8 anys als països en desenvolupament: és el que es coneix com a crisi de la mitjana edat, que coincideix amb l'estancament laboral, metes no assolides a la vida o una visió més realista del món que t'envolta. També és degut a problemes econòmics o de salut que afecten directament la teva felicitat.