El truc per evitar que se t'enganxi una paparra

Amb l'arribada de l'estiu i l'augment d'activitats a l'aire lliure, les preocupacions per les paparres tornen a ser un tema recurrent. Aquests paràsits no només són molestos, sinó que també poden transmetre malalties perilloses com la malaltia de Lyme o la temuda Febre Hemorràgica de Crimea Congo, que recentment s'ha cobrat la vida d'un home de 74 anys a Madrid.

Aquelles persones que desenvolupen tasques de jardineria o es mouen en terrenys amb molta pastura, corren un gran risc de ser picades per un d'aquests insectes indesitjats, i encara que no totes suposen un greu perill per a la salut, algunes poden ser letals, per la qual cosa és important posar barreres que impedeixin que les paparres puguin accedir a una zona de pell.

El compte de Facebook Guía y Técnicas de la Abuela, ha penjat recentment un truc infal·lible contra les paparres. Amb només un rotllo de cinta adhesiva, aconsegueix impedir a les paparres que pugin pel nostre cos fins a trobar pell. La mecànica d'ús és molt senzilla, tan sols cal enrotllar al turmell la cinta adhesiva amb la part enganxosa del revés, tenint especial cura que aquesta quedi per sobre del mitjó i els pantalons per evitar deixar pell al descobert. D'aquesta manera, les paparres es quedaran adherides a la cinta impossibilitant que puguin continuar el seu recorregut.

Hi ha altres trucs que requereixen elaboració casolana, però que són igualment efectius. De fet, la barreja d'oli essencial d'eucaliptus i vinagre de poma crea una aroma desagradable per a les paparres, impedint-los acostar-se a la pell humana. L'eucaliptus posseeix propietats antibacterianes i antifúngiques, cosa que afegeix una capa extra de protecció.

Instruccions per preparar el repel·lent casolà

Ingredients:

20 gotes d'oli essencial d'eucaliptus

1 tassa de vinagre de poma

2 tasses d'aigua

Preparació:

En un flascó d'esprai net, barrejar el vinagre de poma i l'aigua.

Afegiu-hi les gotes d'oli essencial d'eucaliptus.

Agiteu bé la barreja abans de cada ús.

