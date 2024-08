Els trucs per aconseguir que les sabates tornin al seu color original: el blanc

Qui més qui menys té unes sabatilles esportives blanques. El problema d'aquest tipus de sabates és que s'embruten amb molta facilitat i amb el pas del temps poden començar a quedar groguenques. Per poder tornar-les al seu color original et duem un seguit de consells. A més, descobriràs per què agafen aquest to groguenc.

El groguenc a les sabatilles blanques pot ser degut a diversos factors. Un dels principals és l'exposició al sol, ja que els raigs UV poden alterar el color dels materials sintètics i de la goma. A més, la suor i els olis naturals del cos, juntament amb la pols i la brutícia de l'ambient, es poden acumular a les sabatilles, causant taques difícils de treure. Fins i tot, l'ús de productes de neteja inadequats pot contribuir a aquest problema. Conèixer les causes és fonamental per prevenir i tractar eficaçment el groguenc.

Abans de començar amb la neteja, és important preparar les sabatilles adequadament. El primer és treure els cordons i les plantilles, si és possible. Això permetrà una neteja més profunda i evitarà que aquestes parts es facin malbé. Després, amb un raspall de truges suaus, retira la pols i la brutícia superficial. Aquest pas és crucial per evitar que es formin taques de fang quan s'apliqui el netejador. També és recomanable fer una prova en una petita àrea de la sabatilla per assegurar-se que el mètode de neteja triat no farà malbé el material.

Com netejar les sabatilles esportives blanques

Amb bicarbonat i vinagre blanc

Un dels mètodes més efectius i populars per netejar sabatilles blanques és fent ús de bicarbonat de sodi i vinagre blanc. Aquests ingredients, comuns a moltes llars, tenen propietats blanquejadores i desinfectants. Per preparar la barreja combina una cullerada de bicarbonat de sodi amb una cullerada de vinagre blanc i una cullerada d'aigua calenta. Amb un raspall de dents vell, aplica la pasta resultant sobre les àrees groguenques, fregant suaument. Deixa actuar durant 30 minuts i després esbandeix amb aigua tèbia. Aquest mètode no només elimina el groguenc, sinó que també desinfecta i desodoritza les sabatilles.

Bicarbonat de sodi i vinagre per netejar les sabatilles blanques / freepik

Pasta de dents

Una altra tècnica senzilla i efectiva és l'ús de pasta dental blanca (sense gels ni colorants). La pasta dental conté agents abrasius suaus que poden ajudar a eliminar les taques grogues. Aplica una petita quantitat de pasta dental en un raspall de dents i frega les àrees tacades de les sabatilles. Deixa actuar durant 10-15 minuts i després esbandeix amb aigua tèbia. És important assegurar-se que tota la pasta dental s'hagi eliminat, ja que els residus poden atreure més brutícia. Aquest mètode és ideal per a una neteja ràpida i efectiva.

Blanquejadors específics per a sabatilles

Al mercat hi ha productes especialment dissenyats per netejar i blanquejar sabatilles esportives. Aquests blanquejadors solen ser segurs per utilitzar en materials sintètics i de cuir, i estan formulats per eliminar taques difícils sense fer malbé la tela. En utilitzar aquests productes, segueix sempre les instruccions del fabricant i fes una prova en una petita àrea per evitar sorpreses desagradables. Aquests blanquejadors poden ser una opció convenient i efectiva per als que busquen resultats ràpids i professionals.

Prevenció del groguenc

Quan has aconseguit netejar les teves sabatilles i tornar-los el seu blanc original, és important prendre mesures per prevenir que es tornin a groguejar. Emmagatzemar les sabatilles en un lloc fresc i allunyat de la llum solar directa pot ajudar a mantenir el color. A més, netejar les sabatilles regularment, especialment després de fer-les servir en ambients bruts o polsegosos, pot prevenir l'acumulació de brutícia. Utilitza productes protectors, com esprais impermeabilitzants, també pot ajudar a protegir les sabatilles de taques i humitat.

Mantenir les sabatilles esportives blanques en bon estat pot semblar un desafiament, però amb els mètodes de neteja adequats i una mica de cura, és possible mantenir-les com a noves. Des de l'ús de productes casolans com el bicarbonat de sodi i el vinagre, fins a productes especialitzats, hi ha múltiples opcions per tractar i prevenir el groguenc. Recordeu sempre provar els mètodes de neteja en una petita àrea abans d'aplicar-los completament i seguir les instruccions del fabricant quan utilitzeu productes comercials. Amb aquests consells, les teves sabatilles blanques podran lluir sempre impecables, a punt per a qualsevol ocasió.