Ni 5 ni 10 anys: aquesta és la freqüència amb què cal canviar el matalàs segons els experts

Una de les inversions més grans que podem fer en tota la nostra vida és un bon matalàs: no només és fonamental per al confort durant les hores de descans, també és molt important per a la salut en general.

Quan triem un matalàs de qualitat, marquem la diferència entre una nit d'insomni i un somni reparador.

Es tracta de molt més que un simple objecte de descans i es converteix en una inversió en la nostra salut, ja que passem ni més ni menys que 26 anys de mitjana al llarg de la nostra vida ajaguts.

Per aquesta raó, tenir un matalàs de qualitat ens ajuda a donar un suport adequat a la columna vertebral, a més de reduir el risc de patir algun dolor muscular.

Cada quant es canvia el matalàs

Un dels mites més grans és que el matalàs s'ha de canviar cada cinc o deu anys: una recomanació que, segons alguns experts, està més basada en suposicions i interessos comercials que realment en dades científiques.

La realitat és que no hi ha una resposta taxativa que s'ajusti a tots els casos i la durabilitat d'un matalàs pot canviar segons diferents factors.

La freqüència amb què cal canviar el matalàs depèn, entre altres coses, de la qualitat, ja que els materials juguen un paper crucial: quan estem davant d'un matalàs d'alta gamma fabricat amb làtex o amb escumes d'alta densitat, poden viure durant més de deu anys sense perdre la seva funcionalitat mentre que els matalassos de menys qualitat es degraden més ràpidament.

També és determinant la freqüència d'ús i el manteniment, ja que un matalàs utilitzat cada dia en un habitatge principal tindrà una durabilitat ben diferent de la d'un matalàs de convidats. Pel que fa al manteniment, es recomana girar el matalàs adequadament i utilitzar productors.

Però, per saber quan cal canviar de matalàs exactament, el millor que podem fer és estar pendents dels signes d'envelliment com ara enfonsaments o deformacions o escoltar el nostre cos per veure si patim mals d'esquena persistents o ens costa agafar el son.

Un matalàs en bon estat ha de mantenir el teu cos alineat i lliure de pressions incòmodes. Finalment, si experimentes símptomes d'al·lèrgia com esternuts, tos o congestió nasal en despertar, és possible que el matalàs estigui acumulant pols i àcars: l'acumulació d'al·lèrgens pot fer que el matalàs es converteixi en un focus de problemes respiratoris.

En definitiva, la durabilitat d'un matalàs no només depèn de la seva antiguitat, sinó també de la qualitat dels materials, l'ús i el manteniment, i els signes de desgast que presenta.