Descongela el congelador amb paper d'alumini

El paper d'alumini és un trending topic a les xarxes socials i a moltes llars; i no és per menys. Aquest paper serveix per a moltes funcions, tant per a cuinar com per a espantar els ocells de la finestra, per exemple. Però avui us portem un truc que de segur no coneixeu: posar paper de plata al congelador. T'expliquem per a què serveix i perquè s'ha fet tan viral.

Si hi ha alguna cosa present a totes les llars és un paquet de paper d'alumini. En forma de pràctic tub, aquest aliat de cuina compleix moltes funcions. El paper d'alumini és essencial en qualsevol cuina. És útil no només per conservar aliments, que potser és el seu ús més comú. Però també és un article que s'adapta a moltes necessitats diferents i que pot ser una bona alternativa per als imprevistos de la vida quotidiana.

Els fabricants expliquen que les dues cares del paper tenen la mateixa funció. No obstant això, si volem treure'n el màxim partit i utilitzar-lo al forn, hem de tenir en compte que la cara brillant del paper absorbeix més calor, ja que reflecteix més la llum.

La manera com has de col·locar el paper d'alumini

Per tant, és aconsellable mantenir el costat brillant a l'interior i el costat mat a l'exterior a l'hora de coure. Així, doncs, a l'hora d'embolicar aliments, l'ús és indiferent, tot i que la tendència és deixar el costat brillant fora, una pràctica que potser és més una qüestió estètica que una altra cosa.

Però les dues parts fan la mateixa tasca de cuinar, congelar i conservar els aliments. No hi ha cap diferència funcional.

El paper d'alumini té diversos usos / fabrikasimf

Paper d'alumini al congelador: per a què serveix?

No obstant això, el paper d'alumini sembla tenir una altra funció inesperada, sobretot si el col·loquem a la nevera o al congelador. Descongelar el congelador és una de les tasques que més temps necessita, però s'ha de fer per tal de garantir una millor conservació dels aliments. Però, a més, descongelar el congelador significa consumir menys electricitat.

Com hem de donar un funcionament correcte al congelador

Perquè el congelador funcioni correctament i fongui tot el gel, cal apagar-lo i buidar-lo dels aliments emmagatzemats i del gel que s'hagi format.

Aquesta operació s'ha de fer ràpidament en el cas dels aliments que s'han de tornar a introduir al congelador, per la qual cosa és útil disposar d'un full de paper d'alumini al congelador.

De fet, hauràs de cobrir tots els costats del congelador. Després podeu tornar a ficar els aliments congelats i esperar que el paper d'alumini faci efecte. A la pràctica, el gel s'anirà deixant anar i dipositant sobre el paper d'alumini i, un cop retirat aquest, el congelador quedarà net sense esforç.

Mentrestant, pots netejar tots els prestatges i calaixos del frigorífic amb aigua tèbia i bicarbonat sòdic, ideal per desinfectar i evitar males olors.