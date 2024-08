Ficar paper higiènic amb vinagre: est el secret efectiu que cada vegada fa més gent

Hi ha objectes que s'utilitzen sempre de la mateixa manera. Un exemple és el paper higiènic: un indispensable del lavabo que a partir d'ara podria convertir-se també en imprescindible per a la resta de la casa. Molts ja estan redescobrint la seva utilitat en la nevera. Però amb un truc alternatiu pots desinfectar correctament totes les superfícies en un tres i no res. Esbrina què és i per què ja no pots renunciar a això.

Tot el que necessites és un rotllo nou i una mica de vinagre, i en poc temps tindràs un bon remei de bricolatge. En concret, el teu paper es convertirà en un joc de tovalloletes desinfectants, com les que sempre compres en el supermercat. Per a posar en pràctica el mètode, primer cal aconseguir el rotllo. Col·loca'l en un recipient de plàstic en forma de cilindre. Ara aboca un parell de gotes de vinagre per damunt i espera a que s'absorbeixi. Després d'uns minuts, pots retirar el cartó de l'interior i gaudir del resultat. Arrenca trossos de cartó i passa'ls per on vulguis netejar per a desinfectar a fons parts de la casa.

Quin producte triar en el mercat

Si desitges utilitzar el paper higiènic de manera tradicional, has de saber que no val qualsevol tipus. Per a saber quin és el millor, has de comparar especificacions com la consistència i l'impacte mediambiental. El paper sol ser verge o de reciclatge. Aquest últim és més respectuós amb el medi ambient, però pot resultar menys agradable al tacte. Si busques un producte respectuós amb el medi ambient, comprovi si porta estampada l'etiqueta ecològica.

Quant a la grandària, més capes no sempre corresponen a major gruix o qualitat. Els millors rotllos han de ser suaus a la pressió. Ves amb compte, no obstant això, que els teus dits no s'enfonsin, en cas contrari les capes podrien ser poques.

El rotllo de cartó al voltant del qual s'embolica el paper higiènic també pot tenir diverses utilitats. Per exemple, pot convertir-se en un contenidor per a cables elèctrics o de connexió. N'hi ha prou amb enrotllar-los i col·locar-los en el rotllo per a poder guardar-los ordenadament en el calaix. Si estàs familiaritzat amb el reciclatge creatiu, també pots utilitzar els rotllos com a tovalloneres. Pinta-les al teu gust i, a continuació, doblega i col·loca els tovallons de tela en el seu interior. Però això no és tot: has pensat alguna vegada en un portallapis casolà i original? Si és així, els rotllos de paper higiènic són perfectes per a això. Personalitza'ls amb paper de regal o pinta'ls al teu gust, fixa'ls sobre una base de cartó i omple'ls de bolígrafs, regla i maquineta.