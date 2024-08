La importància de canviar i desinfectar els fregalls de cuina amb regularitat

Per tal de netejar els utensilis de cuina correctament, necessitem un fregall i drap completament nets. Quan utilitzem sovint els mateixos estris per a netejar i desinfectar els utensilis de cuina, aquests poden arribar a acumular fins a 45.000 milions de microbis; els quals es poden traspassar als estris de cuina. Avui t'expliquem cada quant has de canviar el fregall i el drap de cuina, per tal d'evitar intoxicacions. I a més, t'ensenyarem a desinfectar-los correctament.

És per això que és important inculcar hàbits de neteja entre tots els membres de la família perquè l'entorn es mantingui net i organitzat. En aquest sentit, la nutricionista i doctora en farmàcia, Boticaria García, ha destacat la necessitat de canviar sovint utensilis tan importants a la llar com, per exemple, el fregall de la cuina, cosa que assegura "ningú fa bé".

Rentar els fregalls quan toca

Els fregalls i draps de cuina són essencials per mantenir la neteja a les nostres cuines. Això no obstant, el seu ús constant en diferents superfícies i tipus d'aliments els converteix en focus d'acumulació de bacteris. Sorprenentment, les cuines solen albergar més bacteris que un vàter, segons diversos estudis. Això és perquè les esponges dels fregalls proporcionen l'entorn ideal per al creixement bacterià: estan humides i plenes de racons que faciliten la multiplicació de microorganismes.

Un estudi del 2017 va identificar fins a 362 tipus de bacteris en un fregall de cuina mitjana, entre ells Acinetobacter, Chryseobacterium, Enhydrobacter, Enterobacteriaceae i Pseudomonas. Tot i que la majoria d'aquests bacteris no són patògens, és crucial evitar la contaminació creuada amb bacteris perillosos com E. coli i Salmonella.

Com evitar la contaminació creuada

La contaminació creuada es produeix quan els microorganismes passen d'una superfície a una altra. Això pot passar, per exemple, si fem servir un fregall per netejar una superfície on hi ha hagut carn crua contaminada i després l'utilitzem per rentar plats o taulells.

Per minimitzar aquest risc, és essencial desinfectar els fregalls i draps de cuina amb regularitat. Mètodes efectius inclouen l'ús del microones, l'ebullició o la immersió en solucions de lleixiu diluït. Aquests mètodes no eliminen completament els microbis, però poden reduir-ne el nombre en més d'un 99,9%.

Compte amb els draps de cuina i la contaminació creuada / diana.grytsku

Mètodes de desinfecció

Microones : Per desinfectar un fregall, passa'l per aigua i escalfa'l al microones durant un minut a màxima potència. És fonamental assegurar-se que estigui humit per evitar el risc d'incendi .

: Per desinfectar un fregall, passa'l per aigua i escalfa'l al microones durant un minut a màxima potència. Bullit : Col·loca el fregall en una olla amb aigua i que bulli durant cinc minuts.

: Col·loca el fregall en una olla amb aigua i que bulli durant cinc minuts. Lleixiu: Submergeix el fregall en una solució d'un got de lleixiu per cada quatre litres d'aigua.

I els draps de cuina?

Els draps de cuina també poden ser un problema. Les investigacions han demostrat que la Salmonella es multiplica en draps humits deixats durant la nit, fins i tot després d'haver estat rentats. Per evitar riscos, es recomana fer servir paper de cuina d'un sol ús o canviar sovint els draps i rentar-los amb lleixiu o a altes temperatures.

A més, diversos estudis han assenyalat que els raspalls de fregar són més segurs que els fregalls, ja que emmagatzemen menys bacteris.

Freqüència de canvi de fregalls i draps

Desinfectar els fregalls amb regularitat és vital, però també és important canviar-los periòdicament. Una bona pràctica és reemplaçar el fregall cada dues setmanes, i immediatament si fa mala olor o està enganxós. En cap cas no s'ha d'usar un fregall per més de dos mesos. La nutricionista, Boticaria García, ha recalcat la importància de canviar-lo amb aquesta freqüència i mantenir una higiene adequada. García explica que, atesa la superfície porosa i la humitat constant, els fregalls de cuina es converteixen en un focus freqüent de bacteris que es propaguen fàcilment als aliments, causant importants intoxicacions alimentàries.

Els draps de cuina s'han de rentar cada vegada que estiguin bruts, preferiblement amb lleixiu o a altes temperatures. Si es fan servir per netejar superfícies que han estat en contacte amb carns crues o peix, han de ser canviats immediatament després del seu ús per prevenir la contaminació creuada.

La importància de mantenir una cuina higiènica

Mantenir una cuina higiènica és fonamental per prevenir intoxicacions alimentàries, que sovint s'originen en aquest espai. Seguint aquestes recomanacions, podem reduir significativament el risc de patir malalties i assegurar que la cuina sigui un lloc segur per a tots els membres de la família.