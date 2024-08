Els 9 consells per eliminar taques amb laca de cabells

Eliminar taques sol ser difícil segons el material o el temps que porti la taca en l'objecte. Així doncs, trobar solucions per a totes les taques pot arribar a ser quasi un impossible. Avui et portem diversos trucs per treure taques de diverses superfícies. Descobreix com eliminar-les a l'instant.

Hi ha productes específics que no sempre funcionen, però n'hi ha un que tenim a casa i que pot resoldre aquest problema: la laca dels cabells. Encara que era més freqüent en la moda de fa algunes generacions, continua estant als banys de la majoria de les llars.

Si no tens laca, pots trobar-ne a molt bon preu al supermercat.

L'experta en organització i neteja espanyola coneguda com a Marie Kondo espanyola (l'Ordenatriz), sovint proposa trucs i mètodes senzills i sorprenents per a problemes quotidians en qüestió de neteja. En aquest cas, aposta per la laca dels cabells, especialment extra forta, per acabar una sèrie de taques.

Què netejar

Grafitis

La laca de cabells és efectiva per eliminar pintures tipus grafiti de parets i cotxes. L'Ordenatriz recomana utilitzar el raspall o fregall adequat: un raspall fort per a superfícies de pedra o maó, i un fregall blau per a xapes metàl·liques, d'alumini o per a cotxes.

Taques de tint de cabells a la roba

Actuar ràpidament és clau per eliminar taques de tint a la roba, segons L'Ordenatriz. Si la taca es produeix a la perruqueria, demana que apliquin laca de cabells sobre la peça. Un cop a casa, renta la roba immediatament. Aplica laca per ambdós costats de la peça abans de posar-la a la rentadora.

Coles en mobles o parets

Les coles difícils de treure en mobles o parets poden eliminar-se amb laca de cabells. Aplica laca sobre la cola i raspa suaument amb una rasqueta de plàstic per no fer malbé la superfície. És crucial passar una baieta amb aigua després, ja que la laca és hidrosoluble. Això atura l'efecte de la laca, evitant que es mengi el color o faci malbé la superfície. L'ordenatriz aconsella fer una prova en una àrea no visible si tens dubtes.

Taques de bolígraf i retolador

La laca de cabells és un remei casolà eficaç per eliminar moltes taques de bolígraf i retolador a la roba, depenent del teixit. Ruixa laca sobre la taca i renta la peça com més aviat millor.

Taques d'esmalt d'ungles

La laca de cabells també es pot utilitzar per eliminar taques d'esmalt d'ungles. Ruixa-la sobre la taca i frega-la amb una baieta de microfibra i aigua. Repeteix el procés fins que la taca es redueixi significativament. Finalitza amb un drap de microfibra humitejat en lleva esmalt amb acetona, recomana la Marie Kondo espanyola, que també té trucs per treure taques de protector solar de la roba.

Esgarrapades superficials al cotxe

Per eliminar esgarrapades superficials a la carrosseria del cotxe, L'Ordenatriz suggereix aplicar laca de cabells i fregar immediatament amb una baieta de microfibra amarada en aigua.

Restes de pintura a portes i finestres

La laca de cabells és útil per treure taques de pintura en marcs, portes i finestres. Aplica la laca i frega amb un fregall suau i aigua. Assegureu-vos de fer servir un fregall que no ratlli, recomana L'Ordenatriz.

Plàstics enganxosos

És probable que tinguis a casa algun article vell, el plàstic del qual s'hagi tornat enganxós amb el temps, com els mànecs dels paraigües. L'Ordenatriz aconsella aplicar laca de cabells sobre el plàstic i fregar amb aigua per millorar-ne l'estat.

Roba amb electricitat estàtica

Un ús alternatiu de la laca de cabells és solucionar el problema de la roba que s'enganxa per l'electricitat estàtica. L'ordenatriz suggereix ruixar laca de cabells per l'interior de la peça per acabar amb aquest problema.