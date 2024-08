L'invent d'Ikea que permet penjar 18 peces en un sol penjador i causa furor aquest estiu

Amb l'arribada de l'estiu, moltes persones aprofiten el canvi de temps i les vacances per ordenar els armaris i els espais dins de casa seva. La roba és aquest tipus d'element que, si no s'ordena amb compte, pot semblar que s'acumula sense control dins dels calaixos i al voltant dels penjadors.

Mantenir la roba desordenada té com a primera conseqüència que acabem posant-nos menys peces de les que ens agradaria, ja que no tenim una visió clara de quantes comptem en total per tenir-les en consideració en planificar els nostres outfits.

Per 4,49 euros

Ja des de la primavera, quan pugen les temperatures i s'allibera espai d'abrics i jerseis dels armaris, és el moment ideal per netejar i ordenar totes les samarretes, tops, bermudes, vestits i complements que guardem a casa.

Quan pensem a organitzar la nostra llar, hi ha una marca que ens ve al cap immediatament: Ikea. El gegant suec té una gran varietat d'articles pensats per optimitzar l'espai a diferents estances de la casa com el bany, la cuina o les habitacions.

A més, la famosa firma blava i groga també destaca pels preus competitius i la senzillesa a l'hora d'acoblar mobles i peces. L'empresa compta amb un departament de desenvolupament pioner que s'encarrega periòdicament de llençar nous productes que busquen millorar la comoditat de les llars de tot el món.

Un dels seus articles clàssics més útils i venuts per mantenir l'ordre dins dels armaris és el penjador Komplement: un dispositiu múltiple en color blanc que disposa de penjadors rodons i en vertical on es poden ubicar fins a 18 peces com cinturons, corbates, fulards o mocadors i que es pot comprar per tan sols 4,49 €.