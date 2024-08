Quin és el millor detergent per a la roba? L'OCU revela quins són els millors del mercat

Un dels principals dubtes que es presenten a l'hora de fer la bugada és quin detergent és el més eficaç per eliminar taques i deixar la roba neta.

I és per això que l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) analitza periòdicament quins detergents són els més adequats o quins productes són els millors per fer servir en les tasques domèstiques.

Per exemple, l'abril de l'any passat va fer una llista amb els millors productes per a roba blanca, entre els 38 detergents universals de rentadora estudiats.

I el mes següent, el maig del 2023, va fer un llistat amb els 10 millors del mercat, els preus i totes les característiques, independentment si són d'una marca comercial o són de marca blanca. I queda així:

10- Wipp Express Discs 4 en 1 neteja profunda

Aquest detergent, que es pot trobar a qualsevol supermercat, té una puntuació total de 65. Destaca amb cinc estrelles en l'eliminació de greix i pigments i en la capacitat per conservar el grau de blancor inicial dels teixits i compta amb 4/5 estrelles en neteja de taques enzimàtiques, oxidables i evitar l'enfosquiment. Tot i això, la seva protecció del color i l'impacte ambiental és dolent, amb un 2 i 3 sobre cinc, respectivament. L'OCU Té un preu aproximat de 15,29 i venen 50 dosis, per tant, cada disc té un cost de 0,34 euros.

9- Eco Esselt detergent ecològic líquid en càpsules

Ressò Esselt té 66 punts sobre 100. Destaca, amb una puntuació de 4 sobre 5, en neteja de taques enzimàtiques, de greix, pigments, oxidables, capacitat per mantenir la blancor, evitar l'enfosquiment i l'impacte ambiental, però no és efectiu en la protecció del color de les peces. És d'Aldi i el preu és de 5,59 euros (28 dosis), per la qual cosa el preu per càpsula és de 0,20 euros.

8- Esselt detergent universal

També detergent de marca blanca d'Aldi. Amb 67 punts, té molt bona valoració en eliminació de taques de greix i pigments, oxidables i capacitat de mantenir el blanc de les peces, amb un 5/5. En l'eliminació de taques enzimàtiques i la capacitat d'evitar que la roba s'enfosqueixi, té un 4/5. En la protecció del color tampoc no destaca i el seu impacte ambiental no és el millor. Té un preu de 4,09 euros i té 30 dosis, de manera que cadascuna sortiria a un preu de 0,14 euros.

7- Botanical Origin flor de taronger i fulles cítriques

Aquest detergent té una puntuació de 67 punts i compta amb bona puntuació a gairebé totes les àrees, ja que tan sols baixa fins al 3/5 en la protecció del color i la capacitat de mantenir el blanc de la roba. Destaca especialment en l'eliminació de taques oxidables amb 5/5. El preu és de 8,12 euros i disposa de 35 dosis, per la qual cosa cadascuna té un preu de 0,30 euros.

6- Formidil Superconcentrat Active

Amb una puntuació de 67 sobre 100, aquest detergent del Lidl destaca especialment en neteja de greix, pigments, oxidables i capacitat per mantenir la blancor. L'eliminació de taques enzimàtiques i la capacitat d'evitar l'enfosquiment tenen un 4/5. El preu és de 2,79 euros, amb un preu per dosi de 0,10 euros, ja que en té 29.

5- Frosch Aloe Vera

El detergent d'àloe vera de la marca Frosch també té una puntuació de 67/100. Ressalta la capacitat de protegir el color amb un 5/5 i l'eliminació de greix i pigments, taques oxidables, impacte ambienta i capacitat d'evitar l'enfosquiment amb un 4/5. No és tan recomanable a l'hora de desfer-se de taques enzimàtiques o mantenir el blanc de la roba. El seu preu és de 5,75 euros i porta 30 dosis, de manera que cadascuna costa 0,24 euros.

4- Frosch sabó natural

També de la marca Frosch, aquest sabó natural té una puntuació de 69. Compte amb un 4/5 estrelles en totes les característiques, encara que falla en la protecció del color amb un 2/5. El seu preu és de 6,05 euros i té 30 dosis, de manera que cadascuna costa 0,20 euros.

3- Carrefour expert optimal clean

Passant als productes considerats de "molt bona qualitat" per l'OCU hi ha aquest detergent de marca blanca de Carrefour, que té una puntuació de 70 sobre 100. Destaca amb un 5/5 estrelles en l'eliminació de taques de greix, oxidables i pigments. Tot i que totes les altres característiques es mantenen al 4/5, la seva protecció del color no és bona, amb un 2/5. El seu preu és de 5,29 euros i té un total de 36 dosis, de manera que cadascuna costa 0,15 euros.

2- Seventh generation Free&Clear sensitive

El segon millor detergent és el Seventh Generation Free&Clear Sensitive té una puntuació de 72. És un dels pocs que té un 5/5 en la protecció del color de les peces i en l'impacte mediambiental. A l'eliminació de taques enzimàtiques, de greix, oxidables i pigments i capacitat d'evitar l'enfosquiment té un 4/5. El que falla més és l'efectivitat a l'hora de mantenir el blanc. El seu preu és de 9,95 euros i porta 40 dosis, per la qual cosa el seu cost és de 0,25 euros.

1- Ecover universal Honeysucke&Jasmine

El millor, segons l'OCU, és l'Ecover universal Honeysucke&Jasmine. Té una puntuació de 75 sobre 100 i sobresurt en l'eliminació de taques enzimàtiques, oxidables i la protecció de color. Tot i que la capacitat de mantenir el blanc de la roba només té un 3/5, totes les altres característiques no baixen del 4/5. El preu és de 8,22 euros i porta 20 dosis, que costen 0,50 euros cadascuna. És el més car de tots els esmentats.