El truc viral del paper film

No podem estar sense conèixer diversos trucs de TikTok o Instagram i és que, realment, alguns d'aquests vídeos ens poden fer la vida més fàcil en referència a les tasques de la llar, per exemple. En aquest cas, parlarem del paper film; el qual sempre s'ha utilitzat, però, en ser plàstic, ja no es recomana tant fer-ho per les repercussions que genera al planeta: residus, entre altres. Però, avui, et venim a desvetllar un truc sorprenent que podràs fer amb el paper film. Estàs preparat per saber per què l'has de posar a la teva nevera?

El paper film i la sostenibilitat

De vegades, per buscar una opció millor per al planeta no cal anar-se'n a invents molt sofisticats: només cal intentar canviar els hàbits per començar a reduir tot el que sigui d'un sol ús. En cas del paper film, n'hi ha prou amb una carmanyola de tota la vida o alguns dels utensilis de silicona reutilitzables que compleixen el seu paper.

Però, si encara no hem arribat a aquest punt i continuem utilitzant paper film per a les nostres tasques culinàries i domèstiques, hi ha una manera millor o, si més no, això diuen a TikTok.

S'han acabat els problemes amb el paper film / Istock

En els últims mesos s'ha popularitzat un truc a través d'aquesta plataforma que consisteix, ni més ni menys que en ficar el paper film a la nevera. Encara que pugui semblar desgavellat, a priori, es tracta d'una opció realment útil com bé demostren els milers de persones que ho fan servir pràcticament cada dia.

El secret del paper film a la nevera

Tot i que el paper film està a punt de fer els cent anys, ha aconseguit sobreviure al llarg de les dècades gràcies a la seva utilitat per conservar els aliments frescos, la seva versatilitat i el seu baix preu. A més, es tracta d'una eina fàcil d'utilitzar o almenys això és el que diuen: a qui no se li ha quedat enganxada la vora i ha hagut de fer autèntiques filigranes per desenganxar-la?

Per sort, a partir d'ara i gràcies al truc viral de TikTok això no et tornarà a passar: només has de canviar el lloc de la cuina on guardes el paper film. Fins ara, la majoria de persones acostumaven a guardar-lo en algun calaix de la cuina, però, sens dubte el millor és ficar-lo al frigorífic: així podrem utilitzar-lo tantes vegades com vulguem sense que s'enganxi incòmodament sobre si mateix.