Vols acabar amb els mosquits de l'habitació?

L'estiu és una mala època per la calor i la proliferació dels insectes, tot i que, és una de les èpoques més estimades per tots nosaltres, ja que ho relacionem amb vacances, platja, amics i família, entre altres. Els mosquits són els insectes més temuts de la temporada perquè te'ls trobes a tots els llocs, et piquen i a sobre, et poden transmetre qualsevol malaltia. En aquest article descobriràs com fer-los fora de l'habitació amb una simple botella d'aigua.

Què necessites per fer fora els mosquits de l'habitació

Una ampolla de plàstic Un gram de llevat Cinta adhesiva 200 ml d'aigua Cartó negre o una tela fosca

Crea el teu repel·lent casolà

Talla l'ampolla de plàstic per la zona més fina, a una distància d'uns 5-10 centímetres, més o menys, ha de quedar tallada per sobre de l'etiqueta superior.

Agafa una cassola petita i posa a bullir aigua i sucre durant uns 15 minuts aproximadament

Quan la barreja estigui freda, l'haurem de posar dins l'ampolla tallada

Ara toca afegir un gram de llevat

Ja ha arribat la temuda època de mosquits / Arxiu

Aquesta barreja serveix com a trampa. Ara només l'has de col·locar correctament perquè els mosquits s'hi quedin atrapats. Agafa un cartó o tela fosca que no pugui traspassar els líquids i posa-la a la superfície d'on anirà l'ampolla. Posa l'ampolla boca baix i obre el tap per tal que el líquid no es vessi i els mosquits hi puguin quedar atrapats.

Aquest repel·lent et servirà per uns dies, després hauràs de tornar a fer la barreja de nou, ja que l'efecte va disminuint. Al cap d'unes hores, de segur, trobaràs mosquits a dins l'ampolla. Aquestes trampes les pots posar a totes les estances de la casa que necessites. Nosaltres hem posat molt d'èmfasi en l'habitació perquè quan dorms i comencen a rondar al voltant de les teves orelles, és molt molest i normalment o t'has de llevar o obrir la llum perquè no marxen.