Així és la nova beguda catalana que vol desbancar els refrescos tradicionals

L'estiu està fet per gaudir-lo i el temps de vacances no és igual de plaent si no tenim una beguda refrescant per relaxar-nos. Encara que normalment estem acostumats a veure begudes de marques internacionals o de gran popularitat, també hi ha alternatives locals que poden fer competència als gegants mundials.

Una nova beguda produïda a Catalunya

Tres empreses de Ponent volen oferir una alternativa saludable a les begudes habituals, però amb una fórmula igual de refrescant. La beguda Mà de Sant no té gas i tampoc no està elaborada a partir de concentrats. Podem trobar dos tipus diferents en el mercat, la de farigola i la de menta. S'aposta per aquestes herbes mediterrànies per fomentar el consum i la difusió dels aliments de proximitat, ajuntant la farigola o la menta fresca amb mel per endolcir el producte, aconseguint una fórmula artesana molt adequada per gaudir-ne en moments de tranquil·litat.

Es tracta d'una iniciativa de l'empresa Torrons i Mel Alemany, que gràcies a la col·laboració amb els productors d'herbes aromàtiques Dverd i la fàbrica Click&Brew han aconseguit crear un "refresc tranquil" i "del país" que pretén batallar per treure-li el lloc a les grans marques i guanyar popularitat, sobretot durant els mesos estiuencs.