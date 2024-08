Aquest nom de nena d'origen alemany és el més exclusiu entre els catalans: directament vinculat amb la reialesa

Quan hi ha un nadó en camí, triar el nom és una de les decisions més importants. Sempre sorgeix la idea de quin serà el més adequat, amb un toc diferent, que soni bé i el significat sigui bonic... Els pares passen mesos decidint quin nom escollir per al nadó, el principal motiu per decidir és la sonoritat, però també és important tenir en compte les seves arrels i significat.

A Catalunya, hi ha molts noms que s'associen amb la burgesia, la classe alta i la noblesa. Els més habituals solen ser Cayetana, Diana o Cristina. Però hi ha un nom que ha guanyat popularitat i s'ha convertit en tendència durant els darrers anys.

Un dels més exclusius

Un dels noms més exclusius actualment és Carlota. Per a molts transmet elegància i sostificació, i es relaciona amb famílies de la reialesa. No deixa de ser una percepció subjectiva però el cert és que els seus orígens sí que estan en la reialesa, en aquest cas, en l'alemanya.

L'origen de Carlota

Aquest nom es relaciona amb la família monegasca, en realitat el seu origen és germànic, derivat del nom “Karl”. Aquest va ser també el nom del revolucionari Marx, encara que els temps han canviat.

Per als alemanys Karl vol dir “home lliure”, un concepte que s'alinea amb les idees del creador del marxisme, o “varonil”. Amb el pas dels segles, aquest nom ha evolucionat i s'ha adaptat en diferents cultures, arribant a nosaltres com a Carles o, en aquest cas, Carlota.

Altres teories associen el nom de Carlota amb la paraula “ghraleoz”, que es tradueix com a “persona vella”, i “ghraz”, que vol dir “vellesa”. En aquest context, Carlota significa també “dona madura” o “dona experta”.

Algunes persones de la reialesa que es diuen Carlota

Molts membres de la classe alta o fins i tot de la reialesa van optar per nomenar així els seus descendents. Més enllà de Carlota Casiraghi, hi ha altres exemples destacats. Són aquests: