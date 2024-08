On viatjar a l'agost sense que hi hagi gent?

Amb l'arribada del mes d'agost, milers de persones comencen les vacances anhelades. I encara que molts sí que busquen el bullici i els llocs més transitats, altres persones busquen perdre's en un paratge poc conegut per a la resta.

Tot i que milers de persones aposten per l'encant de les illes Balears o la Costa Brava, aquestes destinacions poden ser millor opció per a aquells que vulguin fugir de la massificació durant les setmanes de desconnexió.

Eslovènia

Koper o Piran són alguns dels llocs que no et pots perdre en el teu viatge a Eslovènia. Aquest país banyat per l'Adriàtic, ubicat entre Croàcia i Itàlia, amb paisatges idíl·lics i una gastronomia mediterrània, és una de les millors destinacions per a qui vulgui fugir de les cues habituals d'altres llocs d'Europa.

Islàndia

A només unes hores amb avió, Islàndia es presenta com un viatge ple de natura. Aurores boreals, glaceres i cascades són una de les experiències més increïbles que et pot oferir aquest país del nord d'Europa.

Liechtenstein

El país menys visitat d'Europa us pot assegurar unes vacances allunyades de l'enrenou. Encara que no és una destinació recomanada per als amants del mar, sí que és la més indicada per a aventurers i excursionistes, ja que posseeix grans zones de senderisme i esquí.

Bòsnia

Amb impressionants cascades, llacs i muntanyes, aquesta infravalorada destinació es dibuixa com una de les millors opcions de viatge d'aquells que busquin calma. També ho és per als amants de la història, per la guerra amb Iugoslàvia, un conflicte que es reflecteix a múltiples escenaris del país, com el Pont Llatí.

Illes Fèroe

Aquest desconegut arxipèlag danès, ubicat entre Noruega i Finlàndia, alberga menys de 50.000 persones. L'illa dels xais', plena de naturalesa i d'aquest animal, ofereix als turistes una infinitat de naturalesa. Amb grans penya-segats, cascades i coves marines, aquesta destinació és apropiada per als amants del senderisme.