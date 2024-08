No tornis a comprar ous al supermercat sense tenir-ho en compte: l'important avís de l'OCU

Si ets dels que compren ous al supermercat, segur que la darrera anàlisi de l'OCU et resulta de molta utilitat. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha fet un estudi per conèixer la frescor i la qualitat dels ous venuts en supermercats analitzant un total de 30 marques diferents, i per això han posat a prova diversos aspectes.

Amb aquesta anàlisi ha pogut identificar diferències significatives entre les marques i ha ressaltat la necessitat de prestar atenció a certs detalls abans de comprar ous al supermercat.

Aquest producte ha de portar un codi imprès que indica el sistema de cria, el país d'origen i l'identificador de la granja.

La clau: la conservació de la frescor

A mesura que passen els dies, els ous que podem trobar a les prestatgeries del supermercat, comencen a perdre frescor. Segons l'estudi de l'OCU, això es reflecteix en la disminució de paràmetres com el gruix de la cambra d'aire, la gravetat específica i el pH de la clara. També perden pes a causa de l'intercanvi de gasos i aigua a través de la closca porosa.

De les 30 marques analitzades, l'OCU ha conclòs que 8 no van aconseguir mantenir una frescor acceptable una setmana abans de la data de caducitat. Entre elles se'n troben algunes de com 'El Mercado' d'Aldi i 'Alipende' d'Ahorramás, així com ecològiques com Carrefour Bio i 'Gutbio' d'Aldi.

L'estudi de l'OCU subratlla la importància de prestar atenció a la informació a la closca i l'envàs dels ous. Per assegurar-se que els ous són frescos, és recomanable consumir-los el més a prop possible de la data de posta.