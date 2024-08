Aquests són els 3 aliments que hauries de menjar tots els dies a l'estiu

L'arribada de la calor afecta a alguns processos de la nostra rutina diària. Entre ells, els hàbits d'alimentació, que es veuen modificats per les altes temperatures i la deshidratació més constant.

Durant aquesta època, les fruites i verdures solen convertir-se en productes estrella de la nostra dieta. La seva frescor i lleugeresa són les característiques ideals per a suportar la calor i mantenir els nivells enèrgics controlats. Però no totes les opcions tenen els mateixos efectes, podent provocar inflors incòmodes que acaben contrarestant aquesta sensació positiva que se sent en ingerir aquests aliments.

Per això, l'especialista en nutrició Sonia Lucena ha revelat la clau per a triar els productes "que t'ajudaran a alleugerir ment i cos per sentir-te amb més energia i ganes de gaudir". A través d'un article en Telva, ha recomanat tres aliments enèrgics que no poden faltar en la dieta estiuenca.

Unes propietats ideals

Tots ells comparteixen grans qualitats com ser baixos en calories i rics en antioxidants, per la qual cosa són perfectes per a combatre la inflamació. D'altra banda, també contenen carbohidrats saludables, que proporcionen aquesta pujada enèrgica. A més, les tres opcions tenen efecte refrescant i un procés digestiu molt amè, gràcies a la seva quantitat notable de fibra i aigua, que faciliten el trànsit intestinal.

Pastanaga

Tal com explica Lucena, les pastanagues són riques en vitamines i minerals, propietats que la fan una potent font d'energia. Concretament, contenen vitamines A, C, K i algunes vitamines del grup B.

Síndria

La síndria, una de les fruites per excel·lència de l'estiu, és la segona opció. L'experta assenyala que el seu principal benefici és la gran hidratació que aporta, sadollant a qui la consumeix i evitant l'oxidació cel·lular.

També és rica en vitamines C i A, en potassi, licopé i citrulina. Aquestes qualitats la converteixen en una aliada de la salut ocular, de la reparació de teixits i de la millora del flux sanguini, entre altres beneficis.

Cogombre

Finalment, el cogombre. Aquesta hortalissa només suma 16 calories per cada 100 grams, una quantitat ínfima. A això se li sumen les vitamines K i C, que converteixen al cogombre en un gran antioxidant.

L'aliment també conté potassi, magnesi, flavonoides i tanins i un baix índex glucèmics, que estabilitzen els nivells enèrgics durant tot el dia i molts altres beneficis.