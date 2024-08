Llimona per dormir millor: aquesta fruita t'ajudarà a lluitar contra l'insomni

No hi ha res més frustrant que voler dormir i que l'insomni no ens ho permeti. Passar hores en el llit intentant agafar el son i no aconseguir-ho no sols fa que estiguem més cansats l'endemà sinó que, a la llarga, ens pot generar problemes de salut.

Hi ha un munt de trucs que ens pot servir per a agafar el son però, si ja els has provat tots i no has aconseguit els resultats que esperaves, aquí tens el secret definitiu. La clau està a utilitzar una llimona, una fruita amb propietats relaxants que poden ajudar a dormir gràcies al mètode de l'aromateràpia.

Al costat del llit

El que has de fer és partir una llimona en quatre trossos i després col·locar-la a prop del llit fins que ens arribi la seva aroma. L'aroma de la llimona a més millorarà la qualitat de l'aire i mantindrà allunyats als mosquits, com també aconsegueixen altres plantes com la lavanda. L'aroma de la llimona també pot desfer-nos de l'estrès acumulat.

La llimona utilitzada es pot mantenir durant dos o tres dies o fins i tot cinc si vols aprofitar-la bé. Això sí, hauràs de tirar-li una mica de sal o vinagre.