Si veus això en una llimona, llença-la immediatament

Si no es guarden de la manera correcta les llimones es poden fer malbé molt ràpid. Aquesta fruita té facilitat per desenvolupar floridura i podrir-se ràpidament. Per això, per guardar-los, només és bona idea deixar-los a temperatura ambient si els consumiràs els propers dies i tot i així, cal anar amb compte de no exposar-los a la llum directa.

És recomanable que com a mínim les llimones estiguin guardades en un lloc fresc i sec, com el rebost de la cuina, encara que la millor opció sense cap mena de dubte és la nevera. Per conservar-ho bé guarda'ls en una bossa de plàstic: treu l'excés d'aire, tanca-la i guarda-la en un dels calaixos de la nevera.

La vida útil de la llimona pot variar segons les condicions d'emmagatzematge. Al rebost de la cuina podran aguantar fins a 14 dies, però si els guardes a la nevera aquest temps es podria estendre fins a 1 mes o més. Una altra opció és congelar-les, que les mantindrà en bones condicions fins a 4 mesos.

Per saber si una llimona no està en bon estat, el millor és fixar-se en el color i la textura. Una llimona perfecta haurà de tenir un color groc uniforme i ressaltat. Si hi ha taques, vol dir que s'està deteriorant. Si apareix una pols fina, és senyal que conté penicillium, una floridura que afecta els cítrics. Pel que fa a la textura, desfeste de les llimones que tenen la pell massa arrugada o que tenen molts punts tous.