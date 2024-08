Llançar esmalt d’ungles al teu vàter: una cosa que es fa cada vegada més i et sorprendrà

Posar-se a fregar el vàter mai és plat de bon gust. Segurament, no hi ha ningú (o gairebé ningú) que se senti encantat amb la tasca de fregar el vàter del lavabo. Per això s’agraeix tot consell o truc per fer-ho de la manera més eficaç i senzilla possible. I per això et sorprendrà sobre manera quan llancis esmalt d’ungles al teu vàter.

Es tracta d’un element del bany que pateix de manera especial atesa la raó per la qual va ser concebut. Hi ha gent a qui li costa més i una altra a la qual li costa menys neteja el vàter. Però la seva higiene resulta clau en una casa.

El lavabo, un espai clau

El lavabo i la cuina són els dos espais que més pateixen les conseqüències del dia a dia. La calç, l’acumulació de restes, la humitat, etc. solen ser els principals problemes i molèsties que acaben fent-se notables ja sigui pel seu aspecte o per l’olor que deixen. A la xarxa sorgeixen constantment desenes de trucs virals que ofereixen trucs casolans per netejar de manera més ràpida i senzilla. A més, molts d’ells t’estalviaran uns diners en evitar la compra de determinats productes específics gràcies a altres articles disponibles a casa.

Llançar esmalt d’ungles al vàter: com utilitzar-lo?

Un dels trucs consisteix a llançar esmalt d’ungles al vàter. Tot i això, és un producte que cal saber com i on utilitzar-lo. L’esmalt d’ungles és molt útil per a alguns elements en concret del lavabo.

Es pot utilitzar amb gran eficàcia en les parts cromades del vàter, que solen situar-se en el botó de la cisterna i en els enganxaments o frontisses del seient i la tapa. Aquests elements són proclius a patir taques que no se’n van per molt que hi passem el drap o el fregall. I moltes vegades n’hi ha prou, però, a estendre-hi esmalt d’ungles transparent i deixar uns quants minuts perquè actuï abans de retirar-lo.