Mai netegis aquestes superfícies amb vinagre!

El vinagre té molts avantatges per a la neteja, ja que desinfecta les superfícies i ajuda a eliminar el greix amb facilitat, gràcies a l'àcid acètic, però compte, no tots els vinagres o superfícies són aptes pel seu ús. Al mercat podem trobar un munt de varietats de vinagre, però els més recomanats per a la neteja són els següents:

El vinagre balsàmic

El vinagre blanc destil·lat

El vinagre de sidra de poma

El vinagre de vi negre o blanc

Tot i estar tots recomanats per a la neteja de la llar, el que nosaltres et recomanem per tal d'evitar algun ensurt a les superfícies és el vinagre blanc destil·lat. Aquest vinagre no fa malbé les superfícies, ja que té un 5% d'acidesa, igual que altres productes químics destinats a la neteja de la llar.

Mai barregis vinagre i lleixiu és una combinació tòxica

Si fas servir qualsevol dels altres vinagres, et pots trobar que les superfícies quedin tacades i després, aquestes taques poden ser difícils de treure. Tot i això, el vinagre de poma és una mica més suau i també et pot servir molt bé, evitant així l'olor tan forta que té el vinagre en sí i que pot ser una mica desagradable per l'olfacte.

El vinagre de sidra de poma s'ha de barrejar amb aigua per evitar taques a les superfícies

Vinagre de sidra de poma / @ YURIARCURSPEOPLEIMAGES

Què puc netejar amb el vinagre:

La cuina: l'aigüera. Si amb el vinagre per si sol no surten les taques, afegeix en un ruixador un quart d'aigua i sabó i, dues parts de vinagre. Les taques marxaran en un tres i no res.

El bany : aixeta o dutxes. En aquest cas, hem de barrejar dues cullerades de vinagre i una de sal per eliminar la calç i si el que volem és netejar les parets de la dutxa, hem d'utilitzar el vinagre blanc destil·lat i ruixar-lo a les parets, deixar passar 5 minuts, esbandir i fregar perquè no quedin restes.

: aixeta o dutxes. En aquest cas, hem de barrejar dues cullerades de vinagre i una de sal per i si el que volem és netejar les parets de la dutxa, hem d'utilitzar el i ruixar-lo a les parets, deixar passar 5 minuts, esbandir i fregar perquè no quedin restes. Els vidres, el procediment és exactament el mateix que el de la cuina. Després de ruixar el vidre, li passes un drap o paper sec i llest.

Mai utilitzis el vinagre sobre aquestes 4 superfícies: