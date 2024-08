No saps com cuidar el jardí? Et mostrem el truc del sucre per tenir-ne un d'ensomni

Tenir un pati o jardí amb gespa és molt bonic, sempre que estigui ben mantingut, però això no és tan senzill com creiem. Les adversitats climàtiques fan que creixi l'herba molt de pressa, que s'assequi la gespa o que li costi molt créixer i, un munt més d'inconvenients. Treure les males herbes, per exemple és una tasca molt feixuga, però que, a tots els jardins, s'ha de fer. Així doncs, per mantenir-lo bonic necessitem una gran dedicació. Aquí et donem un truc fàcil, ràpid i econòmic perquè estigui ben cuidat durant tot l'any.

El manteniment del jardí porta temps, diners i esforç físic: treure les males herbes, regar-lo i posar-li adob químic, per exemple. El sucre el que fa és reduir la germinació de les males herbes, d'aquesta manera evitarem haver de posar productes químics a la gespa i haver de dedicar temps i esforç físic en treure-les.

El truc del sucre: pas a pas

Primer de tot, has de saber que si la gespa és artificial ho hauràs de fer abans de posar-la. En cas que, sigui natural, podràs fer-ho sense cap problema. A continuació, hauràs de tenir clar les mesures a fer servir. Si vols una efectivitat notable, hauràs d'empolvorar el jardí amb mig quilogram de sucre per cada metre quadrat de gespa.

Cuidar el jardí / @freepik

A continuació, rega el jardí, però a no més de 2 centímetres, no inundem la gespa. Després agafem el rascle i fem una passada per netejar-lo. Ara toca posar adob orgànic ric en nitrogen i tornem a regar.

Per què té tanta efectivitat?

Les plantes i herbes bones que neixen en el nostre jardí necessiten un baix contingut en nitrogen, però les males herbes necessiten una major quantitat de nitrogen per sortir. Afegir sucre a la terra ajuda a metabolitzar el nitrogen que ja conté i això farà que apareguin més bones herbes que males. Ara ja podrem tenir el nostre jardí en perfectes condicions.