No entris al lavabo amb el telèfon mòbil: és perillós per a la salut

Portem a vegades una vida de bojos: sempre corrent d'un costat a un altre, fent una cosa després d'una altra i gestionant desenes d'assumptes de manera simultània. Per això, no és d'estranyar que quan hem d'anar al lavabo, siguin molts els que aprofiten aquest temps per endur-se el mòbil per a seguir amb tràmits i encàrrecs.

No és infreqüent, de fet, entrar al lavabo amb el telèfon a la mà encara que, en realitat, hauríem d'abandonar aquesta pràctica per tots els riscos que comporta.

Rentar-se les mans

I és que en estar en el lavabo amb el telèfon mòbil, no podem evitar que, encara que ens netegem molt bé després, alguna cosa quedi en les nostres mans. De fet, la recomanació general és rentar-se molt bé les mans amb sabó després d'haver estat en el bany precisament per evitar problemes d'higiene. Però si entrem al lavabo amb el telèfon mòbil, estem permanentment manipulant el terminal i continuem fent-ho fins i tot després d'haver-nos netejat i, en moltes ocasions (la majoria), abans fins i tot de poder rentar-nos bé les mans.

Així, no és d'estranyar que alguns dels bacteris que poden transferir-se dels nostres residus a les mans passin també al telèfon mòbil. I aquí està el problema. Per alguna raó ja s'avisava temps enrere que els terminals portàtils acumulen moltes vegades més bacteris que l'escombreta del vàter. Ni més ni menys.

Contaminació creuada

És molt fàcil que, amb el costum d'emportar-se el mòbil al lavabo, aquest es contamini amb microorganismes com ara bacteris, fongs, etc. Per això el millor és netejar bé el telèfon abans de tornar a utilitzar-lo si l'hem utilitzat al lavabo. D'aquesta manera eliminarem la possibilitat que s'adhereixin a ell bacteris fecals com la escherichia coli, present en la femta.

Però no sols aquests poden contaminar el mòbil, ja que l'orina també pot transmetre algunes malalties en traspassar bacteris que són presents en ella. Així, és possible contagiar-se amb una conjuntivitis o amb una infecció respiratòria en tocar-se la cara, els ulls, el nas, la boca o qualsevol altra mucosa amb unes mans que estiguin brutes.