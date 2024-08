Avís de la Guàrdia Civil a tot Espanya: a partir d'ara, no es pot deixar això a la guantera del cotxe

Al nostre dia a dia, la seguretat hauria de ser una prioritat en absolutament tots els racons del nostre entorn: des de la comoditat de la nostra llar fins a la tranquil·litat del nostre cotxe. Encara que semblin inofensius, certs hàbits poden donar lloc a sorpreses molt desagradables (i cares) si no es prenen les precaucions adequades.

Entre les pràctiques comunes que poden ser enganyosament segures es troba el (mal) costum de guardar objectes de valor al cotxe, particularment a la guantera.

Aquesta zona, sovint utilitzada per guardar documents del vehicle i altres articles, es pot convertir en un punt vulnerable si no portem molta cura.

Un mal costum

La Guàrdia Civil ha llançat un advertiment clau sobre aquest tema a través de les seves xarxes socials, alertant sobre els riscos associats a deixar certs objectes a la guantera.

La Benemèrita ha assenyalat que "alguns conductors tenen el costum de deixar les claus del seu primer habitatge a l'interior del seu vehicle estacionat durant diversos dies en marxar de vacances". Aquesta pràctica, aparentment inofensiva, pot exposar els propietaris a riscos significatius. Els delinqüents, en accedir al vehicle i trobar les claus juntament amb documents com l'assegurança o factures, poden "obtenir l'adreça del teu domicili i entrar-hi". Així, la seguretat de la llar està compromesa, ja que els lladres poden accedir a l'habitatge sense aixecar sospites i amb total facilitat.

"No deixis objectes de valor"

El missatge de la Guàrdia Civil emfatitza la importància de no subestimar la seguretat en cap aspecte. "No deixis objectes de valor al vehicle i si ho has de fer, no els deixis a la vista". Aquest consell subratlla que, encara que pugui semblar pràctic, deixar claus i documents importants a la guantera pot facilitar als delinqüents l'accés a l'habitatge i augmentar el risc de robatori.

El comunicat subratlla que, en tornar d'un període fora de casa, és possible trobar-se amb una situació de robatori sense que s'hagi notat, ja que "han entrat amb les teves pròpies claus i no han fet cap mena de soroll".