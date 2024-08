Els científics comproven que algunes vegades fa mal pensar

L'esforç mental sembla estar relacionat amb sentiments desagradables en moltes situacions, segons una nova revisió de múltiples estudis realitzats entre 2019 i 2020. Els especialistes van concloure que com més gran era l'esforç o desafiament mental dels participants en els estudis, creixien de la mateixa manera els sentiments desagradables com a frustració, irritació, estrès o molèstia.

Investigadors de l'Associació Nord-americana de Psicologia (APA, segons les sigles en anglès) van publicar recentment una metaanàlisi que abasta 170 estudis realitzats entre el 2019 i el 2020 i inclou 4.670 participants, per examinar com les persones experimenten l'esforç mental. Van comprovar que pensar sobre un tema amb certa insistència està associat amb sentiments desagradables. També van verificar que aquesta associació es relaciona amb múltiples tasques i grups de població.

La necessitat del reconeixement

Publicat a la revista Psychological Bulletin, el treball inclou estudis amb una àmplia varietat de participants, com a empleats d'atenció mèdica, militars, atletes aficionats o estudiants universitaris, residents a 29 països. A més, involucra 358 tasques cognitives diferents, com ara aprendre una nova tecnologia, trobar coses úniques en un entorn desconegut o dominar un joc de realitat virtual, entre d'altres.

Val a destacar que en tots els estudis analitzats els participants van informar el nivell d'esforç que van exercir, així com la mesura en què van experimentar sentiments negatius com irritació, estrès o molèsties de diferent tipus. La conclusió més important és que a totes les poblacions i tasques l'increment de l'esforç mental augmenta de la mateixa manera la sensació de desgrat que s'experimenta.

"Les nostres troballes mostren que l'esforç mental se sent desagradable en una àmplia gamma de poblacions i feines. Això és important per a alguns professionals, com ara enginyers, gerents i educadors, i s'ha de considerar en dissenyar tasques, eines, interfícies, aplicacions, materials o instruccions. Quan es requereix que les persones facin un esforç mental substancial, s'ha d'assegurar alhora que obtinguin suport o recompensa pel seu esforç" va indicar en una nota de premsa l'especialista Erik Bijleveld, principal autor de l'estudi comparatiu.

Condicionants culturals

Tot i que els resultats indiquen una relació general entre esforç mental i sentiments desagradables, una dada interessant és que si bé l'associació entre pensar i les experiències negatives continuava sent significativa, va ser menys pronunciada als estudis realitzats a països asiàtics, en comparació amb els d'Europa o Amèrica del Nord.

Els científics creuen que l'aversió a l'esforç mental pot dependre de la història d'aprenentatge de les persones. Els estudiants de secundària als països asiàtics tendeixen a passar més temps a la feina escolar que els seus parells d'Europa o Amèrica del Nord: per tant, poden aprendre a suportar nivells més alts d'esforç mental des del principi de les seves vides.

Tot i això, la realitat mostra que l'esforç cognitiu continua sent atractiu per a la majoria de les persones, encara que suposi un sabor agredolç en el camí. "La idea és que si les persones han estat exercint esforç mental, tenen més estima pel que van crear. Com que l'esforç resulta desagradable o aversiu, les persones també el relacionen amb una cosa valuosa. Per tant, crec que a la llarga l'esforç mental juga un paper important a donar sentit a la vida", va indicar Bijleveld a CNN.