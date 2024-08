És legal guardar lloc per aparcar al carrer? La DGT ho aclareix

La massificació en les grans ciutats no sols es reflecteixen passejant pels seus carrers, sinó circulant amb cotxe a través d'elles. Llargues cues de vehicles en els accessos i sortides de les urbs són una imatge cada vegada més habitual en les hores punta. Així mateix, trobar aparcament s'ha convertit en tot un desafiament per als valents que, per unes raons o altres, opten per pujar al seu vehicle particular en comptes d'utilitzar transport públic.

Recentment, una discussió que van mantenir en ple carrer de Talavera de la Reina (Toledo) una vianant i un conductor s'ha fet viral a les xarxes. El motiu? Efectivament, una plaça d'aparcament. Ella estava obstinada a reservar aquest espai perquè la seva filla pogués aparcar allà més tard, mentre que ell li retreia que això no és legal. Finalment, el conductor va decidir prendre's la justícia per la seva pròpia mà i maniobrar malgrat les traves per part de la dona.

Davant aquesta seqüència, molts internautes van coincidir a preguntar sobre la mateixa qüestió en els comentaris del vídeo: "Crec que guardar la plaça és il·legal, no?", es qüestionaven. Sortim de dubtes.

Què diu la DGT?

La Direcció General de Trànsit (DGT) estableix que els vianants no poden romandre detinguts en el voral o la calçada si existeix un refugi pròxim, com una zona per als vianants. Això inclou situacions en les quals s'està esperant a un cotxe, per la qual cosa han de romandre en un lloc segur fins que el vehicle arribi.

Al seu torn, si bé és cert que reservar places d'aparcament en la via pública és una pràctica estesa, la DGT aclareix que això no està permès, ja que bloquejar un carrer de forma no autoritzada per a un altre vehicle constitueix una obstrucció i, per tant, pot implicar sancions de fins a 80 euros.