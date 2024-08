El truc perquè el sofà et quedi com nou amb aquests dos productes de neteja

Una bona opció per netejar un sofà és recórrer a un netejador professional de tapisseries. Això sí, per a un de tres places no et cobraran menys de 80 euros. Una altra alternativa és utilitzar una vaporeta. Però no tots en tenim una casa. Per això, et mostrem un truc perquè el sofà et quedi com nou utilitzant dos productes de neteja que de segur que tens a la cuina.

La ‘tiktoker’ @aliciatwin té més de 69.000 seguidors a la xarxa social que miren amb interès els trucs d’ordre i neteja que comparteix. El de com netejar el sofà i que quedi com nou ha triomfat. Només necessites dos productes que tots tenim a casa: vinagre de neteja i sabó de rentar els plats. Els passos a seguir són els següents: