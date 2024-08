Vols acabar amb la mala olor a la roba?

Els armaris acumulen roba i evitar l'olor de tancat i l'excés d'humitat pot ser una tasca molt difícil. Aquests mobles, sovint, estan tancats per evitar que hi entri pols, entre altres. A part, la humitat és molt difícil de controlar perquè no depen de nosaltres, sinó del clima extern. Normalment, moltes peces de roba porten les bossetes amb boletes de gel sílice, per tal de controlar l'excés d'humitat. Coneix una alternativa econòmica que t'estalviarà maldecaps.

Una opció molt utilitzada per la mala olor és posar bossetes que contenen perfum a l'armari per tal d'evitar les males olors. També hi ha l'opció de posar compreses amb oli essencial i enganxar-les a l'armari, per tal d'aconseguir una olor magnífica per la nostra roba, però, i què passa amb la humitat? Aquest és un dels grans problemes que ens trobem envers la roba i que tot i posar remeis per les olors, pot fer malbé la roba i fer que acabi fent una mala olor.

Primer de tot, agafa l'armari i obre'l de tant en tant, per tal de treure l'olor de tancat. Mantenir una bona ventilació és essencial per fer fora olors desagradables i evitar un excés d'humitat. Tot i que, compte, amb les finestres, la recomanació és deixar-les tancades per evitar que ens entri pols o brutícia a l'armari i a les peces de roba.

La humitat i altres factors poden comportar que la roba de l'interior del nostre armari no faci l'olor que desitgem. / @freepik

És molt important que la roba que es col·loqui a l'armari estigui ben seca, si té una mica d'humitat, pot fer malbé l'armari o les altres peces de roba, a part de la mala olor que quedarà dins el moble.

El truc per treure la humitat de l'armari

Un remei casolà i econòmic per aconseguir eliminar aquest problema tan comú a les llars. Agafa un pot i introdueix-hi la meitat de sal gruixuda i l'altra meitat d'arròs. A continuació, fes uns forats a la tapa per tal que la nostra barreja pugui atrapar la humitat de l'armari i les peces de roba. Cada setmana canvia la barreja per tal que el procés sigui continuat i així eliminar la humitat i la possible mala olor.