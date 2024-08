Aquests són els minuts que cal caminar al dia per estar en forma: són menys dels que creus

Caminar és una de les activitats més recomanades per a les persones que necessiten abandonar els seus hàbits sedentaris i, per altra banda, no tenen temps extra o els costa anar al gimnàs. És també l'opció a què recorren moltes de les persones que busquen aprimar-se perquè pateixen sobrepès, i realment funciona, però només si se segueixen una sèrie de pautes.

És important tenir en compte que una de les principals variables per cremar calories són el pes i la velocitat en caminar. A la mateixa velocitat de la caminada, una persona que tingui més pes aconseguirà cremar més calories.

Quan necessites caminar al dia?

Un altre factor que cal tenir en compte és el temps que es dedica a la caminada. Si el que estàs buscant a perdre pes practicant un exercici que no requereixi grans esforços, has de tenir clar aquestes qüestions.

Un estudi de la Universitat de Cambridge publicat al British Journal of Sports Medicine suggereix al voltant d'11 minuts al dia, un total de 75 minuts a la setmana, d'activitat física d'intensitat moderada com una caminada ràpida serien suficients per començar a reduir el risc de malalties cardíaques, vessaments cerebrals i diversos tipus de càncer.

Començar amb aquest temps t'ajudarà a millorar la teva salut, encara que si el que pretens és aprimar-se, l'ideal és que aconsegueixis arribar a l'hora al dia. A partir d'aquí, pujar en temps i intensitat és una elecció personal. A mesura que va entrant en bon estat de forma, cal anar més de pressa i optar per terrenys més complicats. Caminar amb pesos a la mà augmenta la intensitat, però també la dificultat.

Trucs per no abandonar el costum de caminar