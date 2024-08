Molta cura si condueixes amb aquesta peça de vestir: pot ser motiu de multa

Conduir amb gorra és una pràctica habitual a l'estiu però, sabies que pot ser motiu de multa? L'article 11.1 del Reglament General de Circulació estableix que els conductors han de mantenir la posició adequada per conduir amb seguretat. Això implica que el conductor ha de poder veure la carretera i els voltants del seu vehicle sense obstacles. Si una gorra bloqueja la visió del conductor, pot ser multat amb fins a 200 euros.

No sempre et multaran; de fet, el normal és que mai passi. Serà decisió de l'agent, qui valorarà si l'ús de la gorra ha inferit en la conducció i en la seguretat dels altres. Passa el mateix amb portar xancletes en lloc de sabatilles o anar sense samarreta: no està prohibit, però pot ser motiu de sanció.

Visió bloquejada

Per tant, si condueixes amb gorra, és important assegurar-se que no bloquegi la visió. Si no estàs segur, és millor no dur-la.

Aquí hi ha alguns consells per conduir amb gorra sense risc de multa:

Tria una gorra que no sigui massa gran i que no es mogui molt quan condueixes.

Ajusta la visera de la gorra perquè no bloquegi la teva visió.

Existeixen més situacions en les quals, encara que no hi hagi una prohibició clara, pot suposar una multa. Per exemple: escoltar la música massa alta, portar els peus recolzats en el quadre de comandament o amb les mans fora del volant. Si l'agent considera que afecta la teva conducció i la seguretat dels altres, podrà multar-te.