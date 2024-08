Coneixes l'exercici estrella per enfortir l'abdomen i perdre greix abdominal?

Si vols enfortir els teus músculs i sòl pelvià, només necessites conèixer i practicar la disciplina del Pilates. Aquesta pràctica t'ajudarà a perdre greix abdominal i a reforçar la pelvis, evitant pèrdues d'orina entre altres beneficis, com els sexuals. En aquest article coneixeràs tots els seus beneficis.

Aquest exercici no només ajuda a reduir el greix abdominal, sinó que també millora l'estabilitat i la força del core, fonamental per mantenir una postura correcta i prevenir lesions.

Què és l'exercici dels eixugaparabrises?

L'exercici d'eixugaparabrises de Pilates rep aquest nom pel moviment de les cames que imita el vaivé dels eixugaparabrises d'un cotxe. Aquest exercici es realitza a terra i se centra en el control i la coordinació, utilitzant principalment els músculs de l'abdomen i del sòl pelvià. És un moviment que sembla senzill, però que requereix concentració i tècnica adequada per maximitzar-ne els beneficis.

Beneficis dels eixugaparabrises de Pilates

Aquest exercici ofereix una sèrie de beneficis significatius, especialment per als que busquen reduir el greix abdominal i enfortir el sòl pelvià:

Tonificació abdominal: El moviment controlat de les cames mentre mantens el core actiu treballa intensament els músculs abdominals , ajudant a definir i enfortir aquesta àrea.

El moviment controlat de les cames mentre mantens el core actiu treballa intensament els músculs abdominals Enfortiment del sòl pelvià: Mantenir la contracció del sòl pelvià durant l'exercici ajuda a enfortir aquests músculs , cosa que és crucial per a la salut de la bufeta i el control urinari, especialment en dones.

Mantenir la contracció del sòl pelvià durant l'exercici , cosa que és crucial per a la salut de la bufeta i el control urinari, especialment en dones. Millora de l'estabilitat : En requerir un control precís del moviment, aquest exercici millora l'estabilitat i l'equilibri general del cos.

: En requerir un control precís del moviment, Reducció del mal d'esquena: Un core fort proporciona un millor suport per a la columna vertebral, el que pot ajudar a reduir el mal d'esquena i millorar la postura.

Fer Pilates és molt positiu per enfortir el nostre cos / senivpetro

Com fer l'exercici dels eixugaparabrises

Per aprofitar al màxim els beneficis dels eixugaparabrises de Pilates, és important fer-ho correctament. Aquí tens una guia pas a pas:

Posició inicial: Tomba't sobre la teva esquena amb els braços estesos cap als costats, formant una "T" amb el cos . Aixeca les cames i doblega-les en un angle de 90 graus, amb els genolls sobre els malucs.

Tomba't sobre la teva esquena amb els braços estesos cap als costats, . Aixeca les cames i doblega-les en un angle de 90 graus, amb Moviment: Inhala profundament i, en exhalar, baixa les dues cames cap a un costat, mantenint-les juntes i controlades. És crucial mantenir les espatlles enganxades a terra.

Inhala profundament i, en exhalar, És crucial mantenir les espatlles enganxades a terra. Control del core : Mantingues l'abdomen contret i el terra pelvià activat durant tot el moviment.

Mantingues l'abdomen contret i el terra pelvià activat durant tot el moviment. Tornada: Inhala mentre portes les cames de tornada al centre. Després exhala i repeteix el moviment cap a l'altra banda.

Inhala mentre portes les cames de tornada al centre. Després exhala i repeteix el moviment cap a l'altra banda. Repeticions: Realitza entre 8 i 12 repeticions a cada costat per a un entrenament efectiu.

Els eixugaparabrises de Pilates es poden integrar fàcilment a qualsevol rutina d'exercicis. És especialment útil com a part d'un escalfament o com a exercici central en una sessió de Pilates. Combina'l amb altres exercicis com planxes, ponts i abdominals clàssics per a un entrenament complet del core.

Consells per maximitzar els resultats

Per obtenir els millors resultats, tingueu en compte els consells següents:

Consistència: La clau per a qualsevol programa d'exercicis és la consistència. Realitza els eixugaparabrises de Pilates almenys tres cops per setmana. Tècnica: Assegureu-vos de fer l'exercici amb la tècnica adequada per evitar lesions i maximitzar els beneficis. Respiració: La respiració controlada és crucial a Pilates. Inhala profundament i exhala completament amb cada moviment. Hidratació i alimentació: Mantingues una dieta equilibrada i beu suficient aigua per donar suport a la teva rutina d'exercicis.

Els eixugaparabrises de Pilates és un dels exercicis més efectius per abaixar la panxa i enfortir el terra pelvià. La capacitat per treballar els músculs abdominals i millorar l'estabilitat del core el converteix en una addició valuosa a qualsevol rutina d'exercicis. A més, les variacions permeten adaptar el nivell de dificultat segons les teves necessitats i progressió.

Incorpora aquest exercici a la teva rutina setmanal, i veuràs millores significatives en la teva força abdominal, estabilitat i salut general. Recorda sempre prioritzar la tècnica i escoltar el teu cos per evitar lesions.