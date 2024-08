ATENCIÓ: Hi ha dues edats en què envelleixes de cop, ho diu la ciència

L'envelliment és un procés complex sobre el qual es continua investigant. La ciència va ajuntant peces, a poc a poc, per resoldre l'enigma que l'envolta. Així és com una investigació recent ha aportat una dada molt rellevant per a l'exercici de resoldre aquest trencaclosques, i pot entendre millor com funciona la relació entre l'edat i les conseqüències físiques.

L'estudi, dut a terme per científics de la Universitat de Stanford i publicat a la revista Nature Aging, ha revelat les dues edats en què es nota un canvi més gran cap a l'envelliment. Això vol dir que els efectes físics no van apareixent gradualment, sinó que tenen becs d'aparició i desenvolupament.

Edats de més envelliment

Per a la investigació, s'han fet un seguiment de milers de molècules i microbis de 108 persones entre 24 i 75 anys. Al llarg d'alguns anys, aquests individus van proporcionar cada pocs mesos mostres de femta, sang, trossos de pell i mostres nasals i bucals.

L'anàlisi ha resultat amb diferents observacions. La més rellevant indica que els éssers humans experimenten dos períodes de canvis ràpids durant la vida: entre els 44 i els 60 anys.

"No canviem simplement de forma gradual amb el temps. Hi ha canvis realment dramàtics", afirma Michael Snyder, professor de genètica i autor de l'estudi, i afegeix que "mitjans dels 40 és una època de canvis dramàtics, igual que principis dels 60, i això s'aplica a totes les classes de genètica, independentment de quin tipus de molècules miris".

Canvis a cada edat

Per a cadascuna de les dues edats es van trobar diferents efectes. En el cas de la primera onada de canvis –durant la dècada dels 40 anys– es van trobar molècules relacionades amb les malalties cardiovasculars i la disminució del metabolisme de la cafeïna, l'alcohol i els lípids.

D'altra banda, la segona onada de canvis –rondant els 60 anys– va incloure molècules vinculades a la regulació immune, el metabolisme dels carbohidrats i la funció renal. Pel que fa a les cèl·lules associades a l'envelliment de la pell i els músculs, van patir canvis en tots dos períodes.

Motius

Per trobar les causes d'aquests pics de variacions, els investigadors van posar sobre la taula la possibilitat de la perimenopausa i la menopausa en dones. Però els resultats en homes van ser pràcticament idèntics.

"Això suggereix que, si bé la menopausa o la perimenopausa poden contribuir als canvis observats a les dones al voltant de 40 anys, és probable que hi hagi altres factors més importants que influeixin en aquests canvis tant en homes com en dones", aclareix Xiaotao Shen, exinvestigador postdoctoral a la Facultat de Medicina de Stanford i autor de l'estudi.

Una altra de les hipòtesis plantejades és la possible relació amb els canvis d'hàbits en aquestes edats, quan es poden viure certs períodes de més estrès. Per exemple, tal com exposen, hi podria haver un consum d'alcohol més gran en persones de 40 anys, cosa que podria afectar o desenvolupar la seva disfunció metabòlica.

Recomanacions dels experts

Queden per investigar encertadament els motius d'aquestes variacions sobtades. Però siguin quins siguin els resultats que s'obtinguin a futur, queda clar que s'han de "fer canvis a l'estil de vida mentre encara estiguem sans", proposa Snyder.

Algunes de les recomanacions dels professionals són, per exemple, fer més exercici durant els dos períodes per protegir el cor i mantenir la massa muscular; o bé disminuir el consum d'alcohol als 40 anys, amb l'objectiu d'equilibrar la manca de metabolisme.