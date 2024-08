Perd pes i redueix el colesterol amb el superaliment mexicà

Si el que vols és cuidar la teva salut mentre perds els quilos que et sobren, et presentem un superaliment mexicà. Aquest té diversos beneficis per l'organisme i és senzill de trobar al mercat. Vols conèixer quin és i quins beneficis té?

És important que, a part de consumir el superaliment que et presentarem, segueixis una dieta i facis exercici de forma regular. En concret, us parlem en aquesta ocasió de la nyàmera. Es tracta d'un tubercle, conegut popularment com a trufa d'aigua, castanya de terra o carxofa de Jerusalem, entre moltes altres denominacions.

Beneficis de la nyàmera

Concretament, la nyàmera presenta una multitud de beneficis:

No augmenta el nivell d'insulina a la sang , per tant, resulta un bon aliment per als diabètics. Això es deu també a la inulina. I és que, com que l'organisme no absorbeix aquest aliment, tampoc no es queda amb els sucres d'aquest.

, per tant, resulta un bon aliment per als diabètics. Això es deu també a la inulina. I és que, com que l'organisme no absorbeix aquest aliment, tampoc no es queda amb els sucres d'aquest. És beneficiós per acabar amb el colesterol, gràcies, novament, a la inulina.

gràcies, novament, a la inulina. Produeix un efecte saciant, és a dir, que amb una quantitat petita d'aquest, la persona que el consumeixi triga poc a sentir-se ple.

Finalment, aquest aliment presenta una textura similar a la de la patata i, si es pren cru, és cruixent, mentre que si es cuina resulta suau. El seu sabor és una mica dolç, així que es pot preparar de múltiples maneres. Des de bullit als guisats, fins com a acompanyant en altres plats.