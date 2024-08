Els beneficis de les llavors de xia per a la salut

Afegir a la nostra dieta llavors de xia és essencial per cuidar la nostra salut. Els seus beneficis són diversos: des de reduir la pressió arterial fins a aportar-nos antioxidants. A més, té un munt de beneficis nutricionals com fibra, calci i proteïnes; ajudant així a millorar la digestió i el sistema circulatori. El seu origen prové de l'Amèrica del Sud. Les llavors s'extreuen de la planta sàlvia hispànica de la família de la menta. I si vols aconseguir combatre la hipertensió i perdre pes, aquestes llavors no les pots deixar de banda.

Les llavors de xia contenen molt magnesi i potassi, que influeixen en els nivells de la pressió arterial i se'n recomana el consum per evitar malalties cardiovasculars. A més, conté alts continguts d'àcids grassos Omega-3 que contribueix a suprimir la gana, optimitzant l'oxidació en els lípids i el consum d'energia. Per això es recomana consumir-la si el que es busca és baixar de pes. Aquest compost també ajuda a controlar la glucosa després de la ingesta d'aliments, cosa que afavoreix la pressió i la coagulació de la sang.

Com consumir la xia

És preferible consumir aquesta llavor en forma natural, en comptes d'ingerir-la en forma d'oli o suplement, per aprofitar-ne al màxim les propietats. La manera més comuna de menjar xia és barrejant les llavors amb aigua o suc, i es pot ingerir directament, afegir aquesta barreja als batuts o iogurts o combinar-la amb amaniments d'amanides i postres.

Un dels beneficis que també ofereix aquesta llavor és la facilitat amb la qual es pot consumir. La quantitat recomanada al dia són 2 cullerades. L'excés pot portar efectes secundaris com ara restrenyiment, distensió abdominal o acumulació de gasos.