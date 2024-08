Deixa la rentadora com nova amb aquest truc de neteja

Fer un bon manteniment a la rentadora és indispensable per aconseguir una major eficàcia i estalvi. Si volem aconseguir que la roba ens surti impecable, no només fa falta un bon detergent, un bon programa i una bona tècnica. A més, necessitem que la rentadora estigui neta; cosa que no sempre passa, ja que la goma, per exemple, pot contenir molts de bacteris i brutícia. Així doncs, avui aprendràs a desinfectar-la correctament per aconseguir una major eficàcia i una roba ben neta.

La concentració de bacteris i virus acabarà provocant que la teva roba adquireixi mala olor. Per tallar aquests problemes hi ha múltiples productes disponibles als supermercats i remeis casolans molt efectius.

En aquesta ocasió t'explicarem un truc viral que pots aplicar només amb quatre ingredients i, segurament, ja tinguis la majoria a casa.

Descobreix com deixar la goma de la rentadora com nova / freepik

Truc per netejar la rentadora

Per eliminar la mala olor de la teva rentadora amb aquest senzill truc només necessitaràs una llimona, pasta de dents, bicarbonat i vinagre de neteja. Tal com explica l'experta en neteja Laura Giraldo, el primer pas és tallar la llimona per la meitat i aplicar una mica de pasta de dents a les porcions.

Després, tira aquestes dues meitats al tambor de la rentadora. Si la màquina està molt bruta, també podeu cobrir amb pasta de dents l'interior de la tapa.

Per aconseguir una neteja profunda i una bona aroma, escampa el bicarbonat al costat del vinagre al buit de les gomes de la rentadora. Finalment, seleccioneu el mode de neteja de tina o un programa de rentatge amb aigua calenta. Així de senzill!