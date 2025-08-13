Maluma tenia raó: els concerts poden provocar danys auditius en nadons i infants
Els pediatres alerten del risc de portar menors de 6 anys a espectacles de música en viu dissenyats encara que tinguin protecció acústica
Olga Pereda
Maluma tenia raó. Fa uns dies, el cantant colombià va interrompre un concert a Mèxic per retreure a una mare que estigués amb un el seu fill, un nadó, en un recinte amb tant de soroll com aquell. L’artista li ho va recriminar amb aquestes paraules: “És una irresponsabilitat, per a la pròxima sigui una mica més conscient”. Aquest matí, l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP), a través del seu Comitè de Salut Mediambiental (CSM), ha llançat un comunicat per, precisament, desaconsellar a pares i mares que portin els seus nadons o infants petits a concerts, festivals o qualsevol esdeveniment dirigit a adults amb alts nivells de soroll. És una pràctica perillosa, segons la comunitat mèdica, donat el risc que suposa per a la seva salut auditiva. En espectacles de música en viu dissenyats per a adults, les mesures habituals mostren que el so arriba als 110 decibels, amb pics de fins a 130 prop dels altaveus. Són nivells suficients per provocar un “dany auditiu irreversible en qüestió de segons”.
No més de 85 decibels
En nadons i infants petits, recorden els pediatres, l’oïda és especialment vulnerable perquè les seves estructures auditives encara estan en desenvolupament i no tenen mecanismes de protecció davant la intensitat del so. De fet, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que la població infantil no s’exposi a més de 85 decibels durant més d’una hora i adverteix que, a partir de 70 decibels, l’exposició prolongada ja pot acumular risc de dany.
Una conversa normal arriba als 60 decibels, el soroll del trànsit dens se situa al voltant dels 85, mentre que en un concert de música moderna els nivells poden superar els 120. En lactants, els efectes d’una sobreexposició al soroll no sempre són immediats ni fàcils de reconèixer. A diferència dels adults i els infants més grans, no poden comunicar molèsties com ara xiulets o pèrdua auditiva temporal. Per això, el CSM recomana vigilar els possibles senyals d’alerta després d’un esdeveniment sorollós. Per exemple, plor inconsolable o irritabilitat sobtada, ensurts davant sons, parpelleig freqüent, apatia o somnolència anormal, manca de reacció davant sons habituals i moviments repetits de fregar-se les orelles o tocar-se el cap.
Conseqüències
Les conseqüències d’un trauma acústic agut poden incloure pèrdua auditiva temporal o permanent, acúfens (xiulets, que en lactants només es poden deduir pel seu comportament) i dany neurosensorial irreversible.
Els pediatres recomanen que els menors de 6 anys no assisteixin a concerts o festivals d’adults, fins i tot encara que portin protecció auditiva. Entre 6 i 12 anys, l’assistència només s’hauria de considerar si l’esdeveniment està adaptat (volum controlat, zones segures) i complint estrictament totes les mesures de protecció. Per a adolescents (majors de 12 anys), continua essent imprescindible utilitzar protecció adequada, respectar els temps d’exposició i evitar situar-se a prop dels altaveus, limitant també la freqüència d’aquestes exposicions.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià