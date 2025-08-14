El truc per estalviar més de 100 euros està en un aparell que tots tenim a casa: no el tanquis
Si fas aquest gest després de fer una rentadora, et pot suposar en un sobrecost d'entre 80 i 120 euros anuals
Patricia Páramo
Amb el constant augment del preu de l'electricitat, cada vegada més llars busquen maneres pràctiques i efectives de reduir el consum energètic. Encara que solem fixar-nos en grans canvis o inversions costoses, la veritat és que existeixen petits gestos diaris que poden marcar una gran diferència en la factura de la llum. Un d'ells està relacionat amb un electrodomèstic que usem diverses vegades per setmana: la rentadora.
I és que, sense saber-ho, milers de persones cometen un error molt comú després de cada rentada que, amb el temps, pot augmentar la despesa elèctrica de manera considerable. Per sort, la solució és simple, no costa res i pot ajudar-te a estalviar més de 100 euros a l'any.
La majoria de les persones, en acabar el cicle de rentada, retiren la roba mullada i tanquen la porta de la rentadora sense pensar-ho. Aquest gest automàtic, que respon a una qüestió d'ordre o estètica, pot semblar inofensiu, però en realitat té conseqüències negatives tant per a l'electrodomèstic com per a la teva economia domèstica. La raó? En tancar la porta immediatament després de la rentada, s'impedeix que el tambor es ventili, la qual cosa afavoreix l'acumulació d'humitat a l'interior de la rentadora.
Aquesta humitat residual, que pot romandre durant hores, crea un entorn perfecte per a la proliferació de floridura, bacteris i males olors. Això no sols afecta a la higiene de la bugada, que pot sortir amb olor desagradable, sinó també a l'estat dels components interns de l'electrodomèstic. Les gomes de segellament i el tambor sofreixen un desgast prematur quan estan constantment exposats a la humitat, la qual cosa pot derivar en costoses avaries.
Impacte directe en el consum energètic
Més enllà dels problemes d'higiene, hi ha un factor que sol passar desapercebut: l'impacte en el consum energètic. Una rentadora en mal estat, amb floridura o components deteriorats, perd eficiència. Els cicles de rentada poden allargar-se, l'ús d'aigua calenta augmenta i, com a conseqüència, també el fa la despesa en electricitat. S'estima que una rentadora amb mal manteniment pot incrementar el seu consum en un 10% o fins i tot un 15%, depenent del model i de l'ús. Això es tradueix en un sobrecost d'entre 80 i 120 euros anuals.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Aston Martin fa proves amb un cotxe d'un milió d'euros pel Bages
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida