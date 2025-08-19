Carlos González, pediatre: "Els nens necessiten atenció i fan tot el possible per obtenir-la"
Alguns prefereixen una bufetada abans que la ignorància dels pares
Cloe Bellido
És habitual veure nens petits comportant-se malament, fent enrabiades o plorant. I moltes vegades aquests comportaments responen a la necessitat d'atenció. Els nens necessiten atenció per sentir-se segurs, estimats i valorats, i quan no la reben de manera positiva, sovint recorren a comportaments negatius per aconseguir-la.
"Hi ha vegades que els nostres fills es comporten malament només per cridar la nostra atenció, perquè els fem cas", assegura el pediatre Carlos González, autor de diversos llibres sobre criança, ja que "prefereixen això, amb les seves conseqüències, abans que no els fem cas".
Una baralla per l'atenció
González explica que es tracta d'"una baralla per l'atenció". "Una de les primeres frases que diuen tots els nens és: 'mama, mama, mira que faig'. Estan orgullosos del que han fet, sobretot de coses noves difícils i estan desitjosos que tu els miris", relata.
Què passa? Que hi ha nens que a la recerca d'aquesta atenció aposten per fer mals comportaments; així segur que rebran atenció, pensen. "Fins a aquest punt els nens necessiten l'atenció dels seus pares que prefereixen mala atenció que absència d'atenció.
"Aquell nen que diuen 'oh és que sembla que busqui una bufetada, sembla que busqui un càstig', si sabés com aconseguir que li expliquis un conte no et demanaria que li donessis una bufetada, però si no troba la manera que li expliquis un conte és com si pensés: 'bé, almenys em pega, almenys em fa cas'.
L'atenció, fonamental per als nens
És per això que el pediatre recomana estar atent i intentar, en la mesura que sigui possible, que els fills no hagin de recórrer a aquests comportaments a la recerca d'atenció. "Si un nen, portant-se bé no aconsegueix cap atenció, però quan trepitja tolls, quan salta als sofàs, quan trenca coses, aconsegueix que els seus pares deixin el que estan fent i el mirin i li parlin, serà capaç de portar-se malament per aconseguir això. Perquè per a ell és el més important del món. Els meus pares em miren, els meus pares em parlen, els meus pares deixen el que estan fent per ocupar-se de mi."
"Per tant, si vols que el teu fill no es vegi obligat a fer aquestes coses extraordinàries, has de tenir especial cura de fer-li cas abans", conclou Carlos González.
