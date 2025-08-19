El metge especialista ensenya les accions clau per actuar ràpidament davant un ictus o infart cerebral
La rapidesa i l'eficiència poden salvar-li la vida
Pablo Varela
Davant qualsevol malaltia o emergència mèdica actuar ràpidament és clau. Així doncs, si ens trobem davant un ictus o infart cerebral aquest és el protocol a seguir per tal d'aconseguir salvar la vida a la persona afectada o bé, intentar que tingui poques seqüeles. Aquests són els passos a seguir segons José Manuel Felices, doctor i professor en el grau de Medicina de la UCAM.
Tot i que una actuació ràpida és clau, conèixer els símptomes de l'ictus també ens pot fer guanyar uns minuts essencials per al tractament, augmentant considerablement les nostres possibilitats de supervivència.
Tot i que la majoria dels professionals eduquen sobre com detectar aquesta patologia, el doctor Felices ha optat aquesta vegada per explicar com és el 'protocol ictus' en un hospital.
Dos mapes que salven vides
En un vídeo pujat a la plataforma TikTok, el divulgador assenyala que, davant d'un infart cerebral, "són crucials els mapes de temps i de volum". Aquests dos recursos ajuden a saber si el nostre cervell «té zones mortes i si el podem salvar».
Segons explica Felices, al mapa de temps podem veure zones blaves o verdes, que ens mostren si "la sang triga poc temps a arribar"; o zones vermelles, on la sang triga més temps a assolir.
D'altra banda, al mapa de volum, podrem veure zones en verd o vermell que ens indiquen que reben un gran volum de sang, mentre que en blau “a les quals ja no arriba”.
Carreteres principals i secundàries
D'aquesta manera, explica el sanitari, si comparant els mapes veiem una zona del cervell on triga a arribar la sang i que, a més, no rep res, "significa que totes les carreteres estan tallades".
Per contra, si al mapa de temps detectem que en una zona triga molt a arribar, però el de volum mostra que sí que està arribant sang, es produeix el que es coneix com a "mismatch".
Aquest concepte aclareix Felices, "significa que encara que l'autopista principal està tallada, encara aguanten les carreteres comarcals". El metge explica que, en aquest cas, "els radiòlegs fem un cateterisme", un procediment pel qual s'arriba a l'artèria del cervell que té el trombe "per aspirar-lo" i salvar el cervell de l'infart.
