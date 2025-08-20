Zara Díaz, psicòloga: "Anar al psicòleg ha de ser tan normal com anar a la perruqueria"
"Quan vaig començar amb la consulta a Lugo de Llanera existien molts prejudicis per anar a teràpia, però avui aquesta barrera ja està superada, sobretot entre la població jove", afirma la professional
Lucía Rodríguez
Va estudiar Psicologia a la Universitat d'Oviedo, on es va llicenciar el 2010. Des d'aleshores, no s'ha deixat de formar. El darrer curs que ha fet ha sigut al juny sobre intervenció en pacients oncològics i s'acaba d'inscriure en un altre sobre trastorns de la personalitat. Zara Díaz exerceix com a psicòloga a Llanera des del 2015, encara que fa tres anys va decidir obrir la seva pròpia consulta a Lugo. "Vaig començar en un petit despatx dins del meu antic habitatge. Amb el temps, la demanda va créixer i no podia abastar-lo jo sola. Em veia obligada a derivar molts casos i va ser llavors quan vaig decidir ampliar per donar resposta a totes les persones que buscaven ajuda psicològica a la zona", recorda Díaz.
La inspiració per dur a terme el projecte li ve des de la infància, des que tenia dotze anys. "Quan tens tan clara una professió i uns pares que et recolzen a estudiar una cosa que en aquell moment gairebé no tenia sortides, les idees van sorgint de manera natural. Mai ha estat gens premeditat tenir una clínica tan gran aquí a Llanera, però les circumstàncies i el temps l'hi van anar portant", apunta la noia.
Zara Díaz va optar per continuar exercint a Lugo a causa de la ubicació de la seva consulta. "Estem a prop del tren i hi ha facilitat per aparcar, cosa que permet que també vinguin pacients d'altres punts d'Astúries". Actualment, el seu centre disposa d'un equip de cinc psicòlegs col·laboradors, cosa que li permet, a més de continuar realitzant teràpies individuals, "dedicar més temps a la meva formació contínua i a impartir tallers i xerrades", explica.
Normalitzar la cura psicològica
La psicòloga afegeix, a més, que la motivació per seguir a Llanera va arribar, en gran manera, "perquè és casa meva des dels nou anys, els meus pares continuen vivint aquí i la meva xarxa social està en aquesta zona i voltants". "D'altra banda, m'il·lusionava la idea de contribuir a la normalització de la cura psicològica. Quan vaig començar, encara existien molts prejudicis respecte a anar al psicòleg. Vaig pensar que perquè les persones ho visquessin com una cosa natural, el primer pas era acostar geogràficament la teràpia, fer-la més accessible", subratlla. Així, el seu objectiu es va centrar en el fet que "acudir el psicòleg es veiés com una forma d'autocura, igual que anar al fisioterapeuta o a la perruqueria".
En aquest sentit, i encara que la psicologia en un entorn rural continua sent en gran manera una desconeguda, Zara Díaz assegura que "a Llanera aquesta barrera ja està superada, ja que cada vegada més persones acudeixen a teràpia sense objeccions, i moltes ho comparteixen obertament". "Això és més visible a la població jove pel fet que ja que amb la gent gran encara queda camí per recórrer", detalla.
Actualment, la psicòloga està preparant una col·laboració amb un centre d'entrenament físic per dissenyar intervencions integrals que tractin el benestar de forma global, combinant salut emocional, exercici físic i alimentació. "A més, el pròxim mes d'octubre impartiré un taller d'autoestima per a adolescents en col·laboració amb l'Ajuntament de Llanera, i també participaré en un programa formatiu sobre benestar emocional dirigit a famílies i professorat fent xerrades a diferents col·legis d'Astúries, en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia", avança Díaz.
Per si això no fos suficient, la professional assegura que continuarà amb el taller de salut emocional per a més grans de 50 anys. "Quan alguna cosa t'apassiona, és molt difícil parar", conclou.
