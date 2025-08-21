Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
ShadeSock ha creat un aparell inflable que s'instal·la en menys de dos minuts i aguanta les ratxes fortes de vent
Luis Alloza
L'estiu és una realitat. Les platges espanyoles continuen sent una de les destinacions predilectes dels turistes que busquen refugiar-se de les altes temperatures dins del mar. El sol és un dels maldecaps de tot el món quan va a la platja.
Hi ha persones que aconsegueixen aguantar que els doni constantment i adoren bronzejar el seu cos. Altres esquiven els raigs com poden sota els para-sols o es posen, gorres, barrets o fins i tot la tovallola per sobre del cap per evitar un contacte directe.
Modernitzar-se
No obstant això, col·locar el para-sol es pot convertir en un autèntic malson. El vent, el pal que no es clava bé, la poca ombra que dona depenent de la mida. Sabent que el món s'està modernitzant, però els objectes de la platja continuen ancorats en el passat, han creat un nou dispositiu que et permet tenir molta més ombra a la platja sense la necessitat de col·locar un para-sol.
L'empresa Jobean va crear ShadeSock, la primera ombra de platja inflable pel vent del món. Es tracta d'un tipus de tendal que s'infla, molt lleuger, que no té aletes, que és silenciós i capaç d'aguantar ratxes de vent de fins a 20 quilòmetres per hora.
La seva instal·lació és molt senzilla i només necessitaràs dos minuts per tenir a la platja una ombra que valgui la pena. Els especialistes afirmen que amb ShadeSock es pot dir adeu definitiu als para-sols.
Aquest ha estat l'èxit d'aquest nou invent que actualment està esgotat a totes les plataformes, inclosa Amazon. El seu preu és de 180 euros i s'ha tornat viral gràcies a un vídeo publicat a TikTok.
El tendal de 8 per 10 peus del ShadeSock dona ombra còmodament fins a 4 persones. El disseny únic obliga els raigs del sol a passar a través de dues capes de material UPF 50+, assegurant una protecció solar superior a l'habitual.
A més, la bossa de transport de ShadeSock té una mida considerable perquè hi puguis ficar també la resta d'articles que sols portar a la platja: tovalloles, raquetes, ulleres de sol, llibre, pilota... Aquesta bossa de transport té dos compartiments per separar les parts del tendal i el marc.
