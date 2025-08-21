Els 5 aliments que s'han d'eliminar de la dieta per perdre pes

Canviar els teus hàbits farà que redueixis el greix en un tres i no res

Varietat d'aliments

Varietat d'aliments / jcomp

Voler aconseguir un cos perfecte és un dels objectius més perseguits per a la majoria. Per posar-t'ho més fàcil, avui t'explicarem com aconseguir perdre els quilos que et sobren amb aquesta petita rutina. Només has d'eliminar certs aliments de la teva dieta i adeu als quilos que et sobren.

Els aliments que has d'evitar consumir si vols perdre pes

Ultraprocessats

Els ultraprocessats són aliments no naturals elaborats artificialment per la indústria alimentària. Com els identifiques? senzill: són els que tenen més de tres ingredients. Per exemple les pastes industrials. Si vols perdre pes has de fugir d'aquest tipus de menjar i substituir-lo pel menjar real (en anglès "real food"). Molta gent s'ha apuntat en els darrers mesos en xarxes socials a la moda de menjar només aquest tipus d'aliments. No és difícil menjar bé: canvia els snacks per fruita i hauràs millorat considerablement el teu menjar a mig matí o mitja tarda a la feina.

Sucre

Prova de fer petites passes per prendre menys sucre: el cafè, per exemple, amb sacarina. Així reduiràs en diverses cullerades la quantitat total de sucre que prens durant el dia.

Els perjudicis de menjar sucre

Els perjudicis de menjar sucre / @JCOMP

Refrescs ensucrats

Gairebé totes les grans empreses han començat a elaborar refrescos “zero”: amb un sabor pràcticament igual a l'original però amb menys sucre. Prova de canviar-te de gamma, així evitaràs centenars de calories cada dia. Compte: millor els zero que els “light”.

Galetes i dolços

L'esmorzar és el menjar més important del dia. Tots els experts ho diuen. Però, has notat mai que per més que esmorzis galetes i dolços tens gana una altra vegada al cap de poca estona? Això és perquè les calories d'aquests tipus d'aliments no són les adequades. Prova de canviar les galetes i les pastes per fruita, formatge o iogurt per esmorzar.

Imatge d'arxiu d'unes galetes

Imatge d'arxiu d'unes galetes / Arxiu

Alcohol

Segur que has escoltat mil vegades això de tenir una "panxa cervesera" o que l'alcohol són "calories buides". Si beus habitualment alcohol prova a deixar de fer-ho durant unes quantes setmanes i veuràs com respon l'organisme.

