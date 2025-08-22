Deshidratació a l'estiu: símptomes que no has d'ignorar i com prevenir-la en adults, nens i gent gran
La deshidratació és la pèrdua excessiva d'aigua i electròlits que el cos necessita per funcionar correctament
Rafa Sardiña
La calor a l'estiu augmenta el risc de deshidratació. Es tracta d'un problema de salut que moltes persones no paren atenció, que afecta persones de totes les edats i que pot posar en risc la seva vida.
Reconèixer els símptomes de la deshidratació a temps és clau per evitar complicacions greus, com assenyala el doctor Luis Tejedor, cap de Servei de Medicina Interna i Geriatria de l'Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria. A més, l'especialista també explica quines mesures hem de prendre per mantenir-nos ben hidratats i protegits durant els dies més calorosos propis d'aquestes dates.
Què és la deshidratació i per què passa a l'estiu?
La deshidratació és la pèrdua excessiva d'aigua i electròlits que el cos necessita per funcionar correctament. És més comú a l'estiu a causa de temperatures elevades, augment en la sudoració i pèrdua de líquids per exposició perllongada al sol o activitats físiques intenses.
Símptomes de la deshidratació en adults, nens i gent gran
Els símptomes inicials de deshidratació en adults inclouen set, boca seca, cansament lleu, disminució del volum urinari i orina més concentrada. Quan avança apareixen símptomes com mareig, debilitat, confusió, palpitacions i, en casos extrems, pèrdua del coneixement.
En nens, la deshidratació pot manifestar-se amb irritabilitat, plor sense llàgrimes, fontanel·la enfonsada en nadons, llavis secs, disminució en la quantitat d'orina i ulls enfonsats. És especialment perillosa pel fet que els nens petits perden líquids ràpidament i tenen menys reserves corporals.
Els senyals de deshidratació en persones grans inclouen confusió, somnolència excessiva, boca seca, llengua pastosa, disminució notable de la quantitat d'orina, pell seca o menys elàstica, fatiga extrema i mareigs en aixecar-se o canviar de posició.
Factors que augmenten el risc de deshidratació
Les causes més comunes que contribueixen a la deshidratació són:
- Exposició perllongada a la calor
- Insuficient consum de líquids
- Diarrees o vòmits freqüents
- Certes malalties cròniques
- Medicaments diürètics
- I, en nens petits i adults grans, una sensació reduïda de set
Consells bàsics
Per prevenir la deshidratació a l'estiu, els adults han d'augmentar la ingesta regular de líquids (aigua principalment), evitar begudes alcohòliques o ensucrades a l'excés, limitar l'exposició al sol en hores centrals del dia i vestir roba lleugera i transpirable.
Els pares han d'oferir regularment aigua o líquids adequats als nens, evitar que passin massa temps al sol, protegir-los amb roba lleugera, barrets i protector solar, a més d'estar atents als símptomes inicials per actuar ràpidament si calgués.
La gent gran és més vulnerable per tenir una percepció reduïda de la set, menor reserva hídrica i prendre medicació que pot augmentar la pèrdua de líquids. Heu d'establir rutines d'hidratació regular, consumir aliments rics en aigua, evitar exposició prolongada a la calor i estar atents a símptomes inicials de deshidratació.
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- Tres ferits un accident entre un cotxe i un camió que obliga a tallar la C-16 a Cercs
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social