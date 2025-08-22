Deshidratació a l'estiu: símptomes que no has d'ignorar i com prevenir-la en adults, nens i gent gran

La deshidratació és la pèrdua excessiva d'aigua i electròlits que el cos necessita per funcionar correctament

Sentir-se deshidratat a l'estiu

Sentir-se deshidratat a l'estiu / freepik

Rafa Sardiña

La calor a l'estiu augmenta el risc de deshidratació. Es tracta d'un problema de salut que moltes persones no paren atenció, que afecta persones de totes les edats i que pot posar en risc la seva vida.

Reconèixer els símptomes de la deshidratació a temps és clau per evitar complicacions greus, com assenyala el doctor Luis Tejedor, cap de Servei de Medicina Interna i Geriatria de l'Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria. A més, l'especialista també explica quines mesures hem de prendre per mantenir-nos ben hidratats i protegits durant els dies més calorosos propis d'aquestes dates.

Què és la deshidratació i per què passa a l'estiu?

La deshidratació és la pèrdua excessiva d'aigua i electròlits que el cos necessita per funcionar correctament. És més comú a l'estiu a causa de temperatures elevades, augment en la sudoració i pèrdua de líquids per exposició perllongada al sol o activitats físiques intenses.

Símptomes de la deshidratació en adults, nens i gent gran

Els símptomes inicials de deshidratació en adults inclouen set, boca seca, cansament lleu, disminució del volum urinari i orina més concentrada. Quan avança apareixen símptomes com mareig, debilitat, confusió, palpitacions i, en casos extrems, pèrdua del coneixement.

En nens, la deshidratació pot manifestar-se amb irritabilitat, plor sense llàgrimes, fontanel·la enfonsada en nadons, llavis secs, disminució en la quantitat d'orina i ulls enfonsats. És especialment perillosa pel fet que els nens petits perden líquids ràpidament i tenen menys reserves corporals.

Els senyals de deshidratació en persones grans inclouen confusió, somnolència excessiva, boca seca, llengua pastosa, disminució notable de la quantitat d'orina, pell seca o menys elàstica, fatiga extrema i mareigs en aixecar-se o canviar de posició.

Factors que augmenten el risc de deshidratació

Les causes més comunes que contribueixen a la deshidratació són:

  • Exposició perllongada a la calor
  • Insuficient consum de líquids
  • Diarrees o vòmits freqüents
  • Certes malalties cròniques
  • Medicaments diürètics
  • I, en nens petits i adults grans, una sensació reduïda de set
Beu aigua per hidratar-te

Beu aigua per hidratar-te / freepik

Consells bàsics

Per prevenir la deshidratació a l'estiu, els adults han d'augmentar la ingesta regular de líquids (aigua principalment), evitar begudes alcohòliques o ensucrades a l'excés, limitar l'exposició al sol en hores centrals del dia i vestir roba lleugera i transpirable.

Els pares han d'oferir regularment aigua o líquids adequats als nens, evitar que passin massa temps al sol, protegir-los amb roba lleugera, barrets i protector solar, a més d'estar atents als símptomes inicials per actuar ràpidament si calgués.

La gent gran és més vulnerable per tenir una percepció reduïda de la set, menor reserva hídrica i prendre medicació que pot augmentar la pèrdua de líquids. Heu d'establir rutines d'hidratació regular, consumir aliments rics en aigua, evitar exposició prolongada a la calor i estar atents a símptomes inicials de deshidratació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents