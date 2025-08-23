Trisha Pasricha, gastroenteròloga, explica per què no hauries de fer servir paper de vàter per netejar-te: "Hi ha una manera més neta"
I no són les tovalloletes humides
Ricardo Castelló
Anar al bany pot ser un moment de desconnexió total. Tot i això, després d'acabar de fer les necessitats, la majoria de les persones recorre a la mateixa opció: netejar-se la zona perianal amb paper higiènic. No obstant això, n'hi ha que prefereixen utilitzar tovalloletes humides com a alternativa.
Realitzar aquestes dues accions és el més normal del món, encara que Trisha Pasricha, experta en medicina, ha revelat a través del seu compte d'Instagram que no és bo netejar-se amb paper higiènic, ja que hi ha una opció "més neta i millor". I no és fer-ho amb tovalloletes humides.
La gastroenteròloga de l'Escola Mèdica de Harvard adverteix que quan et neteges amb paper de bany hi ha més de “40.000 diferents tipus de bacteris” que podrien afectar la teva salut.
Al vídeo, la metgessa és conscient que és estrany arribar-ho a entendre, però la solució que recomana a tots els ciutadans del món és "utilitzar un bidet" per netejar-se la zona perianal.
L'experta comenta que "els recomano tot el temps als meus pacients amb síndrome d'intestí irritable, hemorroides, o a qualsevol que tingui dificultats per mantenir-se equilibrat en netejar-se".
Així mateix, reconeix que molts se'n van adonar a causa del coronavirus: "Durant la gran escassetat de paper de bany el 2020, la gent va comprar bidets per pànic… i els va canviar la vida!".
"Ho sé! Potser estàs preocupat per la logística. Però els bidets són fàcils d'instal·lar, i pots trobar una gran varietat d'opcions a qualsevol ferreteria a prop teu", avisa al vídeo.
La recomanació de Pasricha no està passant desapercebuda a les xarxes socials. Un usuari exposa que "jo faig servir tovalloletes, que són molt millors". Un altre defensa l'experta, ja que “el bidet és més sostenible”.
