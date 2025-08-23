El poble a només 30 minuts de Manresa ideal per a una escapada de natura
Aquest petit poble és el punt d'inici de variades excursions amb vistes de luxe a Montserrat
Redacció
El Vallès Occidental pot presumir d'una rica vida quotidiana malgrat la proximitat amb Barcelona: fer vida sense sortir de la comarca és relativament factible per a la majoria de ciutadans. Grans ciutats com Terrassa i Sabadell ofereixen àmplies oportunitats laborals i molt a prop d'aquests nuclis urbans, el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ofereix un munt d'activitats. Per això, habitants de les dues capitals històricament rivals ja fa anys que gaudeixen d'altres localitats i àrees vallesanes en el seu temps lliure.
A tan sols 30 minuts en cotxe de Manresa, Rellinars, de 922 habitants, ofereix tota la tranquil·litat que li manca a les ciutats del sud de la comarca. El nucli urbà del poble és al fons de la vall de Rellinars, cosa que el converteix en un lloc d'inici ideal per a infinitat d'excursions.
Entre les més recomanables, la ruta de 'La pedra seca', un senzill recorregut d'uns 4.200 metres que ens passeja pel passat vitivinícola de la localitat. La ruta passa per alguna de les seves masies més emblemàtiques, com la de Gibert de Baix i la de les Farreres, a més de múltiples barraques que els agricultors feien servir a les seves vinyes. Els pagesos de Rellinars van conrear la vinya fins als anys 50, quan, després de l'estrall inicial de la plaga de la fil·loxera, una gran gelada va malmetre els horts.
Una altra ruta molt recomanable és la de 'Les fonts'. Les fonts d'aigua natural i les rieres i torrents de Rellinars han estat un dels principals reclams turístics del poble des de fa dècades. La ruta ens torna a portar per diferents barraques de vinya, algunes daten fins i tot del segle XV, i per totes les fonts repartides pel territori municipal. Ambdues rutes, a més, compten amb vistes espectaculars a Montserrat.
Patrimoni i turisme
Rellinars és un d'aquests pocs pobles on el temps sembla haver-se aturat, per això molts dels seus edificis més importants són d'època medieval. L'antiga església de Sant Pere i Sant Fermí, per exemple, es va construir en part en l'etapa preromànica. Molt més tardà, però també testimoni d'una altra època, és l'enorme Molí de la Fàbrica, als afores del nucli.
Els rubinencs atrets pel poble que vulguin viure la seva història de primera mà poden allargar l'escapada pernoctant en algun dels allotjaments del lloc. Per exemple la Masia CasaJoana, una gran casa rústica que data del 1358 i que fins al segle XX havia dedicat les seves terres, com no, al conreu de vinyes. Qui vulgui menjar en aquest petit poble també compta amb diverses opcions. Una d'elles és el restaurant bar Rellinars, situat en un curiós edifici decorat amb rajoles de diferents formes i colors, que li han donat el sobrenom de Cal Paleta.
