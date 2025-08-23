WhatsApp incorpora una funció revolucionària: mai més t'oblidaràs d'enviar missatges
Actualment, està en fase de proves per alguns usuaris d'Android
Alexandra Costa
Al vertiginós ecosistema digital en què vivim, WhatsApp s'ha erigit no només en una eina, sinó com l'epicentre de la nostra comunicació diària. Gestionem converses laborals, plans amb amics, xats familiars i una infinitat d'interaccions que flueixen sense parar. No obstant això, aquesta omnipresència comporta un problema universal i cada vegada més freqüent: el dels missatges llegits però oblidats. Qui no ha obert una conversa en un moment inoportú, amb la ferma intenció de respondre més tard, només perquè el missatge s'enfonsi a l'abisme d'un xat sense notificacions pendents? Aquesta petita relliscada, sovint involuntària, pot generar malentesos, retards professionals o simplement la sensació d'haver deixat alguna cosa important al tinter.
Fins ara, la lògica de l'aplicació era implacable: un cop s'obria un xat, la notificació desapareixia per sempre, eliminant el recordatori visual que ens incitava a l'acció. Conscient que aquest mecanisme és una font d'ansietat digital per a milions d'usuaris, Meta està a punt d'introduir una funció revolucionària que promet posar fi a aquest problema una vegada per totes. És una eina de recordatoris integrada, dissenyada per convertir-se en el nostre millor aliat contra l'oblit.
Adeu a la tirania del "vist"
La nova funcionalitat, actualment en fase de proves, ataca directament el nucli del problema. Ja no dependrem de la nostra fràgil memòria per recordar respondre aquest missatge crucial que llegim mentre cuinàvem o just abans d'entrar en una reunió. La solució proposada per WhatsApp és tan simple com efectiva: permetrà als usuaris programar un recordatori per a qualsevol missatge específic dins una conversa. Això transforma completament la gestió de la comunicació a la plataforma, passant d'un sistema passiu a un de proactiu.
El canvi fonamental és que podrem interactuar amb els missatges d'una manera més organitzada. Ja no caldrà deixar un xat sense llegir a propòsit com un maldestre recordatori, o recórrer a aplicacions de tercers per gestionar les nostres tasques pendents. La mateixa aplicació ens oferirà el poder de decidir quan volem tornar a ser notificats sobre un missatge, donant-nos el control total sobre els nostres temps de resposta i millorant significativament la nostra productivitat i tranquil·litat mental. Aquesta funció està cridada a ser una de les actualitzacions més pràctiques i útils dels darrers anys.
Un funcionament intuïtiu i completament privat
La bellesa d'aquesta nova eina és la seva simplicitat. Segons ha revelat el portal especialitzat WABetaInfo, activar un recordatori serà un procés increïblement senzill. L'usuari només haurà de mantenir premut el missatge que no vol oblidar i, al menú contextual que apareixerà, seleccionar la nova opció de "recordar". A continuació, l'aplicació oferirà un ventall de possibilitats de personalització per a la notificació. Es podrà triar entre terminis predefinits (com a 2 hores, 8 hores o 24 hores) o, per a un control encara més precís, establir una data i una hora exactes.
Quan arribi el moment programat, el dispositiu es comportarà com si acabés de rebre un missatge completament nou: emetrà el so o la vibració de notificació corresponent i, si es tenen activades, mostrarà les bombolles o el punt de notificació a la icona de l'app. La previsualització del missatge també estarà disponible, assegurant que sapiguem exactament de què es tracta. Un aspecte crucial d'aquesta funció és la seva privadesa: tot el procés és intern i privat. L'emissor del missatge original mai no sabrà que hem programat un recordatori, evitant així qualsevol mena de pressió o malentès social.
Llançament progressiu i el futur de les converses
Com és habitual a les grans plataformes tecnològiques, aquesta revolucionària funció no arribarà a tots els usuaris de cop. Actualment, es troba en fase de proves per a un grup reduït d'usuaris que tinguin instal·lada la versió beta per a Android (2.25.21.14). Aquest període de testatge és fonamental per polir-ne el funcionament, corregir possibles errors i recollir feedback abans del seu llançament global. S'espera que, una vegada superada aquesta fase, l'actualització es desplegui progressivament per a tots els usuaris d'Android i, posteriorment, arribi també als dispositius amb iOS.
Aquesta implementació no és un simple afegit estètic; és una millora funcional que respon a una necessitat real i quotidiana. En dotar els usuaris d'una eina tan potent per a l'organització personal, WhatsApp no només millora l'experiència d'ús, sinó que en reforça la posició com a aplicació de missatgeria indispensable. Amb aquest canvi, la plataforma fa un pas de gegant per assegurar que cap conversa important torni a caure en l'oblit, transformant un focus potencial d'estrès en una tasca gestionable i sota el nostre control.
