Tres cotxes elèctrics per menys de 20.000 euros i sense ajuts
Aquests models són petits utilitaris ideals per a la ciutat, tant per les prestacions com per l'autonomia
Andrea Gil
Els cotxes elèctrics, en general, són més cars que els seus homòlegs de combustió. Tot i això, es poden gaudir d'ajudes a la compra com les del Pla Moves o avantatges fiscals com la deducció a l'IRPF.
Tot i el preu més elevat, sí que hi ha alguns models que es mantenen, fins i tot sense ajudes, per sota del llindar dels 20.000 euros.
Això sí, no són cotxes que destaquin especialment per les xifres d'autonomia o per la grandària. Es tracta d'utilitaris concebuts amb una clara personalitat urbana, però tant per aquells que necessiten un cotxe amb etiqueta Zero per moure's per una ciutat amb zona de baixes emissions com per ser un segon vehicle amb què moure's còmodament per ciutat, són l'opció perfecta si es parla d'utilitat i preu.
BYD Dolphin Surf
El primer de la llista és el BYD Dolphin Surf, que ja es va presentar com un dels cotxes elèctrics més barats dels mercats. La tecnologia de BYD quant a bateries ja gaudeix de la corresponent fama. Amb la bateria petita, de 30 kWh, l'autonomia combinada és de 220 quilòmetres, que puja fins als 356 quilòmetres només a la ciutat. La bateria de 43,2 kWh homologa 322 quilòmetres en cicle combinat i 507 a ciutat.
A l'interior té la ja coneguda pantalla giratòria de BYD de 10 polzades, a més d'obertura per NFC sense claus i control per veu. La potència comença als 88 CV per a la versió d'accés. El preu d'entrada, amb promoció de la marca, però sense descompte del Pla Moves, és de 18.780 euros.
Leapmotor T03
El Leapmotor T03 és un cotxe que segueix aquesta línia. És un quatre places i cinc portes, amb una autonomia el cicle combinat de 265 quilòmetres que arriba fins als 395 quilòmetres a ciutat. Lliurament 95 CV de potència.
Gaudeix de sostre panoràmic de 42 polzades i para-sol elèctric, a més d'un sistema d'infoentreteniment i connectivitat a la darrera amb actualitzacions de programari il·limitades. El preu sense ajuts i sense finançament és de 17.643,19 euros.
Dacia Spring
Disponible en tres versions, la d'accés, Expression, entrega 45 CV i té una autonomia elèctrica mixta de 225 quilòmetres gràcies a la bateria de 26,8 kWh.
A dins, és un cotxe espartà, amb un quadre d'instruments digital de 7 polzades i ajuts a la conducció. El preu d'aquesta versió és de 17.890 euros sense ajuts i l'Extreme, que sí que compta amb pantalla d'infoentreteniment i entrega 65 CV, es queda a 19.890 euros, just al límit.
