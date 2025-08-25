Cistitis i infeccions a l'estiu: per què el banyador mullat pot ser un risc i com evitar-ho
Portar el banyador mullat durant diverses hores pot alterar l'equilibri natural de la flora vaginal i causar irritació
Rafa Sardiña
L'estiu és sinònim de platja, piscina i plans exteriors, però també és una època en què augmenten certs problemes de salut, com la cistitis.
Es tracta d'una inflamació de la bufeta urinària que sol ser causada per una infecció bacteriana. Es relaciona moltes vegades amb determinats hàbits que tots repetim durant els dies en què les altes temperatures són les protagonistes: estar molt de temps amb el banyador mullat.
El doctor Luis Tejedor, cap de Servei de Medicina Interna i Geriatria de l'Hospital Universitari Vithas Madrid Arturo Soria, ens explica per què això pot ser un risc i quines mesures podem prendre per evitar aquesta infecció i gaudir de la temporada estival sense molèsties.
Més candidiasi i infeccions d'orines
L'especialista assenyala que portar el vestit de bany mullat durant diverses hores "pot alterar l'equilibri natural de la flora vaginal i causar irritació". Això augmenta significativament el risc d'infeccions íntimes com la candidiasi, la vaginosi bacteriana o les infeccions d'orina, provocades per la proliferació excessiva de fongs o bacteris a causa de l'ambient humit i calent.
I és que, l'ambient humit i càlid crea les condicions ideals perquè microorganismes com ara fongs i bacteris es multipliquin fàcilment. "La humitat constant altera el pH vaginal i afecta negativament les defenses naturals, facilitant el sobrecreixement de diferents microorganismes", recalca el doctor Tejedor.
Símptomes d'alerta
Després de romandre molt de temps amb roba humida, les dones han d'estar alerta davant de símptomes com:
- Picor intensa
- Sensació de cremor
- Canvis en el flux vaginal (major quantitat, canvis de color o olor desagradable)
- Envermelliment
- Inflamació de la vulva
- Molèsties durant la micció o relacions sexuals
Algunes dones "tenen una predisposició més gran a patir molèsties o infeccions per aquesta causa, especialment aquelles amb antecedents d'infeccions recurrents, diabetis mal controlada, immunosupressió o aquelles que estiguin rebent tractaments antibiòtics prolongats", recalca.
Quant de temps és segur estar amb el banyador mullat?
El doctor Tejedor subratlla que seria ideal no excedir una hora amb el banyador humit, especialment en ambients càlids. Romandre més de dues hores sense canviar incrementa notablement el risc d'irritació local i infeccions urogenitals, per la qual cosa s'aconsella posar-se roba eixuta com més aviat millor.
A més, "és recomanable utilitzar teixits transpirables i d'assecat ràpid com la microfibra o materials tècnics específics per a roba de bany". Cal evitar banyadors de fibres sintètiques que tendeixen a retenir la humitat durant més temps, cosa que augmenta el risc d'infeccions.
Consells pràctics per prevenir la cistitis a l'estiu
Les mesures bàsiques per prevenir problemes íntims a l'estiu inclouen:
- Canviar-se com més aviat millor després de sortir de l'aigua
- Mantenir una adequada higiene íntima amb productes suaus i específics
- Evitar banys excessivament prolongats a piscines o al mar
- No romandre asseguda sobre superfícies humides durant molt de temps
- Assegurar una bona hidratació per mantenir equilibrada la flora vaginal
- Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- L'arribada d'una nova Dana posa en alerta Catalunya
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- Sant Joan pagarà 255.500 euros d'indemnització a un veí per incomplir un acord que només li havia de costar 15.000
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- C-55: una muntanya desmuntada per a un carril que farà d’embut